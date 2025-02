Pedro Sánchez compara a Feijóo con la criptomoneda $LIBRA en un tenso cruce en el Congreso

- Publicidad -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, protagonizó un fuerte cruce con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. En su intervención, Sánchez comparó al dirigente del Partido Popular con la criptomoneda $LIBRA, impulsada por el presidente argentino Javier Milei.

“Señor Feijóo, usted ha sido para la política española lo que la criptomoneda $LIBRA ha sido para los votantes del señor Milei: un colosal engaño“, afirmó el mandatario, desatando la reacción de la bancada opositora.

Sánchez acusó al líder del PP de generar crispación en la política española y de incumplir su promesa de llevar adelante una “política para adultos“. “Dijo que traería moderación y pactos de Estado, pero lo único que ha traído son bulos y enfrentamiento“, sentenció.

- Publicidad -

En su discurso, también criticó a figuras cercanas a Feijóo, como Miguel Tellado, González Pons y Miguel Ángel Rodríguez, a quienes señaló por atacar a medios de comunicación en redes sociales. Además, lanzó una dura acusación contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación con la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia.

El fragmento de la intervención de Sánchez fue publicado en su cuenta de X, donde reiteró sus críticas a Feijóo y su entorno. “Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace“, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)