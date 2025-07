Lula responde a Trump por aranceles a Brasil: “Aplicaremos la Ley de Reciprocidad Económica”

- Publicidad -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó públicamente este miércoles la intención del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 50 por ciento a todos los productos brasileños a partir del próximo 1 de agosto. La medida fue anunciada por Trump en medio de una creciente tensión diplomática con el país sudamericano, y fue respondida con firmeza por Lula a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), donde advirtió que “cualquier medida unilateral de aumento de aranceles será respondida conforme a la Ley brasileña de Reciprocidad Económica”.

El conflicto se originó tras una carta enviada por Trump al mandatario brasileño, en la que el líder republicano justificó su decisión al acusar al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de emitir “cientos de órdenes de censura secretas e ilegales” contra plataformas de redes sociales estadounidenses. Según Trump, estas medidas incluyeron amenazas de multas millonarias y restricciones comerciales, lo que calificó como un ataque a la libertad de expresión y al libre comercio.

Además, Trump criticó duramente el proceso judicial que se lleva adelante en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado tras los disturbios ocurridos en enero de 2023. El actual jefe de Estado norteamericano consideró ese juicio como “una vergüenza internacional” y reclamó su inmediato cierre.

Lula respondió con contundencia, afirmando que el proceso judicial contra Bolsonaro y otros implicados en el intento de derrocamiento del orden democrático es una cuestión exclusiva del Poder Judicial brasileño, y no está sujeta a injerencias extranjeras. “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará ser tutelado por nadie”, expresó el mandatario, dejando en claro que la independencia institucional y la soberanía nacional son principios no negociables.

En relación con las plataformas digitales, Lula sostuvo que la legislación brasileña exige a todas las empresas —nacionales o extranjeras— cumplir con normas que protejan a la ciudadanía de contenidos como el odio, el racismo, la pornografía infantil, los fraudes y las amenazas contra los derechos humanos y la democracia. “La libertad de expresión no se confunde con agresión o prácticas violentas”, explicó el presidente.

Frente a los argumentos económicos esgrimidos por Trump, quien señaló un presunto déficit comercial estadounidense con Brasil, Lula desmintió esa información y aseguró que los datos oficiales del propio Gobierno de Estados Unidos indican lo contrario. Según el mandatario, Washington acumuló un superávit de aproximadamente 410.000 millones de dólares en el comercio bilateral de bienes y servicios con Brasil durante los últimos 15 años.

En su declaración final, Lula reafirmó que la relación internacional de Brasil se rige por la defensa de su soberanía y por el respeto mutuo entre naciones. “La soberanía, el respeto y la defensa intransigente de los intereses del pueblo brasileño son los valores que orientan nuestra relación con el mundo”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)