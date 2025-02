Y llegó el día: YCRT convertida en Sociedad Anónima y ahora la incertidumbre. No ha triunfado el sentido común que indicaba: producción o cierre

- Publicidad -

El Gobierno nacional, finalmente, convertirá a YCRT en una Sociedad Anónima Decreto (115/2025), donde el Estado conservará el 51% de las acciones, es decir, cuando ahora vemos a los sindicatos oponerse, uno se pregunta ¿No era lo que en realidad querían, convertirla en carboeléctrica?. Ahora está conformada la figura que nunca el kirchnerismo quiso aprobar a pesar de los proyectos existentes.

Recordemos que el yacimiento y la Usina 240 Mw “14 Mineros” estaban en el paquete a privatizar que incluyó Javier Milei, entre otras empresas deficitarias del país.

El 23 de diciembre del 2024, asumió la Intervención Thierry Decoud, quien más de un mes después, cayó un par de horas a recorrer en yacimiento en Río Turbio. No conocía ni siquiera la provincia.

- Publicidad -

El Gobernador Claudio Vidal hizo un frente común con los sindicatos y le acercó al presidente una carpeta donde, sintéticamente describía las potencialidades de la empresa, pero todo en el marco de la teoría, en la práctica, la realidad era otra.

Incumplieron objetivos

Pablo Gordillo en su asunción el 1° de octubre 2024 dijo que tenía 90 días otorgado por el gobierno nacional para poner a producir a YCRT. Eso no sucedió. Hoy, como Sociedad Anónima, algunos ven a esto como un paso previo a la venta o privatización de YCRT; otros creen que se asegura la asistencia del Estado, especialmente en materia salarial y que en definitiva, es una buena medida para preservar los puestos laborales; en este sentido, cree el gobierno que esta figura le permite ordenar la empresa y hacerla rentable.

Las fuentes consultadas indican que ahora resta ver de qué manera y con qué sector privado alternarán los cambios institucionales que vienen a la empresa.”Si no hay inversión mínima del Estado y el gobierno asegura los salarios, habrá problemas”, nos indicaron remarcando que se llega a esta instancia porque ni Decoud ni Gordillo tomaron las 6 o 7 medidas necesarias para bajar los costos, cambiar los horarios, eliminar áreas, distribuir mejor el volumen salarial, producir y vender cabrón. Nada de eso se hizo. Ahora restan dos opciones: Concesión o venta. De los dos “males” la concesión sería “el mal menor”. Lo que en Santa Cruz se debe ver y controlar es que el Goberndar Claudio Vidal, no quiera “ponerse al hombro” un costo tan alto como YCRT, en una provincia que está atravesada por las necesidades de todos los santacruceños en todos los frentes. Se habla de la posibilidad de que Santa Cruz conforme “el paquete accionario” de la nueva SA, pero no se conoce en qué magnitud, ni bajo qué condiciones.

Evidentemente ante el cambio de gobierno, los sindicatos y la Intervención no percibieron la necesidad de producir cambios de fondo y el gobierno, finalmente y como lo había anunciado, aplicó las medidas previstas y anunciadas desde que se inició la actual gestión del gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)