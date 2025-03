The New York Times destapa el escándalo $Libra: Coimas y manipulación en el Gobierno de Milei

- Publicidad -

El escándalo conocido como $Libra ha cobrado nueva relevancia internacional con la reciente investigación publicada por The New York Times. Según el reconocido medio estadounidense, el Gobierno de La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, habría estado involucrado en un sistema de pedidos de coimas a empresarios del sector cripto a cambio de acceso exclusivo a reuniones con el mandatario y a su participación en un evento clave.

El artículo revela que Mauricio Novelli, consultor y trader con vínculos cercanos a Milei, jugó un papel central como intermediario entre los criptoempresarios y el presidente. Novelli, organizador del Tech Forum realizado en octubre de 2024, habría cobrado entre 50.000 y 100.000 dólares a empresarios del mundo cripto para conseguirles un lugar como oradores en el evento y asegurarles una reunión privada con el presidente. Estas prácticas habrían sido particularmente relevantes para figuras como Hayden Davis, el empresario detrás de la firma Kelsen Ventures, que estuvo involucrado en la creación del token $Libra, cuyo colapso a principios de 2025 desató la controversia.

El periódico también documenta la denuncia realizada por Charles Hoskinson, fundador de Cardano, quien había sido el primero en señalar que le habían solicitado dinero para agendar una cita con Milei. A este relato se suman testimonios de otras fuentes del sector que afirman que Novelli ofreció reuniones con el presidente a cambio de contratos de servicios millonarios, como un acuerdo por 500.000 dólares.

El escándalo se profundizó cuando una filtración de la deep web reveló un presunto diálogo entre Hayden Davis y Karina Milei, hermana del presidente, en el que Davis presumía de tener control sobre el presidente a cambio de pagos a la hermana de Milei. En las conversaciones, Davis se habría jactado de que podía manipular diversas decisiones políticas, incluidas las apariciones públicas de Milei y sus tuits, a cambio de dinero.

El escándalo tomó una nueva dimensión el 14 de febrero, cuando Milei promocionó en su cuenta de Twitter un proyecto relacionado con la criptomoneda $Libra. El anuncio generó un repunte abrupto en el valor del token, que previamente se encontraba en niveles casi nulos, y motivó la compra masiva de inversionistas. Sin embargo, este repunte resultó ser una maniobra para que algunos inversores, aparentemente con información privilegiada, retiraran sus posiciones, logrando ganancias rápidas mientras el precio del token se desplomaba, dejando a miles de inversores con pérdidas.

Aunque The New York Times señala que no hay evidencia directa de que Javier Milei estuviera al tanto de los pagos o la manipulación, las implicaciones de estos hechos, sumadas al perfil de los actores involucrados y las filtraciones, continúan alimentando la polémica sobre la relación entre el presidente argentino y el mundo de las criptomonedas. (Agencia OPI Santa Cruz)