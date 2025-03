El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo “complejo” tras nuevos episodios respiratorios

- Publicidad -

El Papa Francisco sigue luchando contra complicaciones respiratorias mientras permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. Según el último parte médico emitido por la Oficina del Vaticano, el Sumo Pontífice logró descansar “toda la noche“, pero su estado de salud sigue siendo “complejo” y su pronóstico “reservado“.

El lunes por la noche, el habitual boletín médico informaba que el Papa había sufrido dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una acumulación de moco endobronquial y un broncoespasmo. Los médicos realizaron aspiraciones para extraer el moco en ambas ocasiones. Estos episodios son una consecuencia de una neumonía, pero afortunadamente no se ha detectado nueva infección en los análisis de sangre del Papa, ya que no hubo leucocitosis, lo que indica que no hay indicios de una infección reciente.

A pesar de estos avances, la situación sigue siendo delicada y el Papa permanece bajo ventilación mecánica no invasiva mientras continúa su reposo. Desde el Vaticano han indicado que el Pontífice está vigilante y cooperativo en todo momento, aunque su estado sigue siendo monitoreado de cerca.

En paralelo a los cuidados médicos, miles de fieles siguen orando por la recuperación del Papa Francisco. Desde el pasado 24 de febrero, cada noche se lleva a cabo el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro, pidiendo por su salud. El cardenal Robert Prevost, durante la octava noche consecutiva de oración, destacó que la Virgen María, “Madre de la Santa Esperanza“, acompaña a todos aquellos que recurren a su ayuda, pidiendo consuelo y esperanza para el Papa Francisco.

La comunidad católica sigue con esperanza y fe, esperando que el Papa se recupere pronto. (Agencia OPI Santa Cruz)