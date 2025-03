La batalla cultural de los chantas, el seguidismo de los tránsfugas y la alternativa que debemos construir

- Publicidad -

(Por: Álvaro de Lamadrid (*) para OPI Santa Cruz) – Los Milei son quienes mantienen viva a Cristina Kirchner y al Kirchnerismo. Han transado con el PJ feudal provincial, en detrimento de los propios dirigentes de la Libertad Avanza. Muchos dirigentes que integraban “Juntos por el Cambio” se ha rendido al poder y hoy responden a LLA y reina un decadente transfuguismo en muchos del PRO y UCR. La oferta que prepara Karina Milei, los Menen y Sebastián Pareja para el 2025, es más kirchnerista que Cristina, va desde la farandulización de la política, pasando por la compra de candidatos acomodaticios y tránsfugas de otros partidos y gente comprable a lo Kueider o los Scioli. Esto ya lo vivimos con el Menemismo y la transversalidad de Néstor Kirchner, (que se deglutió al Frepaso, a dirigentes de la UCR, de la CC, partidos provinciales y muchos peronistas); no repitamos errores.

Del éxtasis de las cajas fuertes al éxtasis de los token

Los Milei le deben deber muchos favores a Lijo, a CFK y a Massa, por eso están tan encaprichados con su nominación a como dé lugar. Lijo es una de las postales y cláusulas del pacto de encubrimiento e impunidad. A su vez, le piensan pedir favores a lo grande. Es un eslabón del costo de las mentiras de los Milei, que son a su vez, el costo de la Impunidad de Cristina. Una gran estafa electoral a cambio de las dádivas y migajas del poder. Por eso vemos tanta especulación, cálculo, seguidismo. Asistimos a un circo de variedades en la oferta electoral de la Libertad Avanza. No hay ruptura con el pasado hay entendimiento, encubrimiento, cogobierno y pacto.

- Publicidad -

Los Milei mienten, como Néstor y Cristina Kirchner; la única diferenci, es que lo hacen desde otra perspectiva, bajo los postulados negacionistas de la ultra derecha. Pero eso también es una impostura conveniente. Al igual que los Kirchner, a los Milei, no les importa en el fondo las ideologías, sino solo el poder y el dinero. Ambos expresan la continuidad del gobierno de las valijas y los valijeros.

Ironías de nuestra realidad, pero existe una diferencia que deja expuesto que no existe el mismo ruido mediático y político con el autoritarismo de Milei que con el de los Kirchner. Tras la pauta de Santiago Caputo, los fondos reservados y el nuevo periodismo militante de los Milei, se oculta el ajuste, las políticas eutanásicas con los jubilados, el desmantelamiento de los servicios esenciales del Estado, el desastre del abandono de la obra pública, infraestructura, saneamiento y mantenimiento, de un gobierno que no tapó ni un bache. Nunca en democracia las políticas de violencia proveniente desde las alfombras rojas del poder, habían provocado disenso político. Hasta la llegada de los Milei y lo que es peor, el seguidismo que de sus políticas hacen hoy cínicamente muchos dirigentes del PRO y la UCR.

El seguidismo de los tránsfugas

El seguidismo es el gran mal de nuestros días. Esta actitud termina con la libertad, con la mayor y más sagrada libertad, que es nuestra capacidad de pensar. Los Milei, como los Kirchner, buscan y valoran a los dirigentes genuflexos, lamebotas del poder, aquellos que consideran que es más fácil y conveniente escuchar y seguir que hacer preguntas que podrían hacerles replantear ese seguidismo. Que defiendan lo indefendible, como las estafas de los Milei y su propensión a replicar el gobierno de las valijas hacia y desde Olivos, igual que los Kirchner.

En política, el seguidismo es arribismo y cinismo. A los Milei, no les interesa ni creen en la democracia, por eso crearon un partido desde el poder con los recursos públicos de los argentinos, que no pone su potencial al servicio del país, sino al servicio de una persona, todo está destinado al fracaso. Promueven el seguidismo partidario al líder, no a las ideas, porque las ideas no están.

Hay que animarse a cuestionar al poder, pensar con espíritu crítico es clave para construir una sociedad democrática más diversa y creativa. El sectarismo invade la capacidad política y quienes lo avalan son complacientes y benevolentes del poder que cobija, se convierten en presos de sus apoyos y culpables por omisión y pasividad, de sus resultados.

No se construye un Estado con clientelismo, con obsecuencia, con seguidismo político, por el solo hecho de ser el partido de uno cuando se gobierna. Hay que reconstruir el Estado, que fue tomado por el Kirchnerismo, no destruirlo; hay que reconstruirlo en beneficio de la gente, como promotor de producción y trabajo y como un Estado que desarma la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político.

Los aliados del pasado no vienen a cambiar nada, hay que asumirlo

Solo si terminamos de vencer la corrupción que los Milei encubren, reproducen y prolongan, estoy seguro de que la Argentina va a poder empezar a pensar en el futuro. Se requiere valentía política. Hoy estamos sedados y adormecidos.

Hay que hacer también una gran labor docente y de pedagogía con la ciudadanía para que entienda lo que ocurre en verdad. El seguidismo genera irrelevancia y destrucción de la política.

Los Milei son un esperpento político, un gobierno autoritario y mesiánico, promueven una economía sin ética, insolidaridad social y una política de discrecionalidad, arbitrariedad y zozobra, inconstitucional. Han demostrado que negocian cualquier cosa a cambio de mantenerse en el poder. No podemos naturalizar que la impunidad se considere irreversible porque el gobierno se ha puesto de igual a igual con los corruptos, los funcionarios encubren a los saqueadores y se equiparan con ellos. La tesis oficial dominante de la Tábula Rasa, que ejecuta esos acuerdos, es la visión totalitaria del país que dice combatir, acuerdos que ya no pueden ser disimulados por lo evidente de los mismos.

Nuestra democracia, languidece al compás de las distracciones de las expresiones ideológicas de los pactistas. El gobierno negocia con los que saquearon el país, con los verdugos de los pobres, los jubilados y la clase media a los cuales les hace pagar el costo de la impunidad de Cristina. Por eso dijimos al asumir Milei, que esa falsa paz social y esa falsa calma en las calles, de manifestaciones, de paros, eran las postales del pacto de encubrimiento e impunidad de Carlos Zannini convalidado por el gobierno, que luego se terminaría.

El proceso que se adelanta en el país es preocupante

– El Gobierno se entregó al pasado corrupto que le ha costado muchas vidas de argentinos víctimas de la corrupción.

– El incremento de la inseguridad, además del control territorial criminal en áreas urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires de las bandas criminales y el narcotráfico que imponen y ordenan zonas liberadas para cocinas de coca e indican qué se puede patrullar y qué no.

– Le propusimos al Gobierno que envíe las Fuerzas federales al conurbano para pacificarlo. La política y su nuevo discurso gubernamental de protección a la sociedad civil, es vacío si autoriza el delito contra los argentinos que viven en el conurbano, que mata civiles y policías, que el Gobierno califica como el desastre de Kicillof y nada más, se queda ahí, comenta, echa culpas y no actúa pudiendo hacerlo.

– Las ofertas de impunidad y elegibilidad a Cristina Kirchner, sus secuaces y responsables del estado de la nación por sus atrocidades, encuentra en Lijo un seguro mafioso como resguardo y prevención. Un pacto con el diablo., que implica pretender apagar el incendio con nafta. Argentina, no debe ser objeto de una justicia sepultada por las mafias, no podemos aceptar amnistía e indulto para corruptos, como tampoco su elegibilidad política.

– La agenda nacional no se debe discutir con corruptos que han sido condenados por justicia y por la sociedad. ¿Qué puede pensar un muchacho que integra una banda criminal cuando ve que su gobierno discute la agenda del país con delincuentes que integran el gobierno y encuentran recompensada su corrupción?

La iniciativa privada queda arriesgada en los acuerdos con la organización criminal Kirchnerista que organizó una estructura piramidal delictiva desde el Estado.

Los acuerdos entre el Gobierno y el Kirchnerismo son permisivos e indulgentes con el narcotráfico en muchos territorios del país. Hemos pretendido en este tiempo y con nuestras denuncias, anticipar el impacto negativo para el país de estos acuerdos para consagrar la Impunidad. Nos preocupan los mecanismos de ratificación a través de omisiones cómplices de la política.

Ese pacto tiene un norte más dramático, la reforma de la Constitución Nacional, el viejo anhelo del Kirchnerismo cuya idea ha sido la obsesión de Carlos Zannini. Los buenos entendimientos y negocios conjuntos del gobierno con el Kirchnerismo prometen poder abordar este tema en conjunto para acentuar una demolición institucional que le de todo el poder al Poder Ejecutivo y termine con la división de poderes. Lo que viene en el país es la lucha para salvaguardar los valores democráticos y la Constitución, será un camino difícil, luchar por reencauzar el rumbo de las instituciones en el país.

Es fundamental parar el proceso de impunidad en el país que amenaza con sacrificar la institucionalidad. Es nocivo que el Gobierno coloque a sus funcionarios más encumbrados de interlocutores directos con el pasado que saqueo al país.

Dos fines deberíamos buscar los argentinos frente a esto 1) No repetir errores del pasado que le dejen para las presentes y futuras generaciones está idea nefasta de que no hay justicia en el país y 2), afianzar el respeto a la totalidad de los valores democráticos. Esta encrucijada no es una discusión de doctrina política de salón, debe ser sobre una realidad sobre el futuro de que país queremos.

Como, los Kirchner, los Milei propician desde el gobierno la cultura de la cancelación. Se vienen años de saldos y retazos de la corrupción de los Milei y muchos se quieren anotar en ese loteo. Nadie se quiere perder los negocios que ofrecen los Milei desde el poder.

Las políticas “Castillistas” de los Milie que prescinden del Congreso, el acuerdo con el FMI

Los Milie, gobiernan por Decreto y por segundo año consecutivo sin presupuesto, Algo nunca visto en el país, en la región y en el mundo. Los legisladores que voten el acuerdo con el FMI (sin conocer sus detalles, montos del desembolso y características) son tan irresponsables como los que les votaron la lay Bases y los superpoderes para disponer de empresas públicas y de los fondos públicos a su antojo. Más cuando ya tenemos el diario del lunes, un gobierno que nombra jueces en comisión, que solo quiere a Lijo, que gobierna sin presupuesto y sin controles ni rendición de cuentas.

Tienen que hacer un “mea culpa” todos los que le votaron los superpoderes a Milie, una puerta inmensa para sus negociados con los amigos del poder, hay que revocar esas facultades delegadas por el congreso inadmisibles.

El gobierno vota y cogobierna con los Kirchner. En el Congreso cuando les faltan votos se los dan los K. El rey está desnudo, pero los héroes y dialoguistas le hacen seguidismo acrítico. Es falso que van a volver los K, porque nunca se fueron. Es incoherente decir que hay que darle las herramientas que pide Milei cuando su plan medular es la impunidad de la casta corrupta K que saqueo el país sin tocarle lo robado. Apoyar al gobierno es avalar por acción u omisión que haya impunidad en el país.

Milei en vez de usar su fuerza y los recursos públicos para combatir la corrupción y recuperar lo robado los usa para atacar a quiénes no avalamos la impunidad. Pactó con los K y elogia a quiénes se rinden al palacio, sus enemigos somos los que miramos lo que pocos quieren ver.

Cómo los Kirchner, los Milei, aman la imposición. Son proyectos hegemónicos de puro poder edificados en la arbitrariedad y la discrecionalidad. Fomentan el culto a la personalidad y reescriben la historia para distraer. Son héroes improbables sin historia y aliados de lo que venían a cambiar. La irrupción política de Javier Milei, el armado electoral que lo llevó a la presidencia, sus mentiras y verdaderos propósitos constituyen, en sí mismo, la verdadera estafa y burla a los argentinos.

El gobierno carece de una impronta de futuro. En el horizonte sólo hay un vendaval de corrupción, nepotismo, autoritarismo y violencia y zozobra institucional que sacudirá al país. Frente a esa agresión hay que construir una alternativa de progreso oxigenada y libre de sospechas. (Agencia OPI Santa Cruz)

(*) – Abogado, ex legislador (mandato cumplido) y autor del libro “El Pacto“.