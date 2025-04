Al gobierno nacional se le escapó la tortuga, la SIDE está llena de incapaces o el kirchnerismo sigue vigente en las estructuras de control

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La presencia en Argentina del vicepresidente de Irán encargado de Asuntos Parlamentarios, Shahram Dabiri, quien fue destituido de su cargo luego de que se hicieran públicas fotografías de sus vacaciones en la Argentina, va más allá de la mera anécdota tragicómica por la dureza iraní con sus funcionarios desobedientes y toda la parafernalia de idioteces que he escuchado en las últimas horas/días en relación a la actitud desaprensiva de este delegado del terrorismo islámico.

Para nuestro interés cotidiano, lo que nos debe preocupar, realmente, es no escuchar el encendido de la motosierra del presidente en los organismos de Inteligencia, tanto del Estado, como de las fuerzas de frontera (Gendarmería Nacional- Prefectura-PNA), Migraciones y los equipos de investigación y de Inteligencia primaria que funciona en Valie Asr Ave. (Zaferanieh) Fallahi Ave. Kafiabadi Nro. 66 de Teherán (Irán), domicilio en la que funciona la oficina diplomática consular, lugar que se encuentra a disposición de los argentinos en ese país terrorista y a su vez, como “primer filtro” de la recepción de aquellos iraníes que solicitan permiso para ingresar a la Argentina.

Tampoco escuchamos la motosierra entre los organismos de Inteligencia nacionales, especial y puntualmente en la SIDE a la que Milei le volvió a cambiar el nombre, pero como dijimos en una columna anterior, es solo maquillaje; en el fondo y como hizo el kirchnerismo y antes el macrismo, gatopardismo al palo: cambian los nombres para que en el fondo, nada cambie. Y esto que ocurre con un iraní paseando por todo el país como turista, llegando inclusive a La Antártida, sin ser detectado ni seguido por los organismos de Icia estatal, es la prueba contundente de que todos están en otra cosa, menos en lo importante.

- Publicidad -

Dabiri ingresó al país el 20 de marzo 2025 junto a su esposa, Sholeh Emami por el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Turkish Airlines proveniente de Estambul, no lo hizo por la triple frontera o en un vuelo privado ilegal. Recorrió Buenos Aires y Tierra del Fuego, donde abordó el buque turístico “Plancius” para viajar a la Antártida. Su esposa Sholeh cometió el grave error de publicar todo en las redes sociales y así (y solo por eso) todo el mundo nos enteramos (mucho antes que el gobierno) que ambos se encontraban en nuestro país de vacaciones. Ambos se fueron el 3 de abril 2025, por Ezeiza y en la misma aerolíneas en la que llegaron.

Redondeando, estuvieron 15 días viajando por Argentina y nadie se dio cuenta que una figura relevante del país terrorista más temido del mundo, del cual Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas y con el cual Cristina Fernández firmó un Memorandum para darles impunidad, anduvo a lo largo y ancho de nuestro territorio sin que fuera detectado.

Falló todo, menos la ignorancia y la incapacidad

El baldón que cae sobre el presidente Milei es no tener en su gobierno un organismo eficiente de detección temprana, tan obvio como necesario, teniendo en cuenta el dislate de fondos y los abultados presupuestos reservados que se manejan en democracia, solo y exclusivamente con el argumento de incrementar la seguridad en el país. Esos fondos están dilapidados o robados, vaya a saber por quién, que no lo ejecutan con el único fin de asignarlos a bolsillos anónimos, en vez de afectarlos a la actividad de control y seguridad nacional, como promete cada gobierno cuando debe justificar ante el Congreso la enorme cantidad de plata sin control que dilapidan bajo estas excusas con la que nos engañan permanentemente.

La responsabilidad del gobierno es inexcusable. Dabiri tramitó la visa de turista en la Embajada Argentina en Teherán como un ciudadano común, declaró su profesión como médico, profesor en medicina nuclear, directivo de la Federación Iraní de Fútbol (émulo de la AFA) pero omitió su cargo en el gobierno iraní y todo transcurrió normalmente; a nadie se le ocurrió chequear al personaje.

Desde algunos estamentos del gobierno, tratan de deslizar que esa omisión es lo que generó “la confusión” de los organismos de control nacional, que no detectaron al iraní como un potencial peligro para la seguridad nacional.

¿Vocero o “bolacero”?

No podemos olvidar lo que el Vocero presidencial Manuel Adsorni dijo el 15 de abril de 2024 (hace exactamente un año), cuando en conferencia de prensa, por el ataque de Iran a Israel y el posicionamiento de Milei alineado con éste último país, señaló:

“No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco, o cambie la situación de un país que ya tuvo dos atentados (a la embajada de Israel y la AMIA“, remarcó Adorni, careciendo de una lógica total ese razonamiento absolutamente amateur y aseguró que habría un aumento de la seguridad en “lugares sensibles“.

“Se están tomando todas las medidas necesarias para tener un mayor control en las fronteras debido a esta situación” y remarcó “El ministerio de Seguridad trabaja en conjunto con el de Defensa y el ministro del Interior para efectivamente tener alerta ante cualquier tipo episodio que nos pueda llamar la atención” (diario Perfil). Todo mentira de Adorni.

Sigo sin escuchar la motosierra de Milei pasar por “la vocería presidencial”, ni por el Ministerio de Defensa.

No escucho el motor de la sierra demoledora de las jubilaciones, el empleo público, la obra pública, el ANSES, el PAMI y muchos etcéteras más, pasando por la SIDE, por ejemplo, un organismo sustancial y fundamental en la detección inicial y de análisis contraterrorista, especialmente en temas de orden de Inteligencia exterior, de la cual es absolutamente responsable.

En todas las embajadas y más en países con hipótesis de conflicto o por ser reductos del terrorismo internacional, la Secretaría siempre ha tenido una oficina dispuesta a filtrar, analizar y detectar posibles filtraciones de personas sospechosas. Nadie sabe si este órgano de control específico, sigue vigente o ha sido eliminado por el kirchnerismo y nunca repuesto por el actual gobierno.

El funcionamiento del sistema lo podemos simplificar de la siguiente manera:

El Estado en cada embajada tiene una oficina de Inteligencia, encargada de generar los reportes de aquellos trámites que hagan ciudadanos (en este caso iraníes) sospechosos o con algún antecedente internacional y mucho más si son funcionarios gubernamentales. Esas alertas las envían a la central donde se analiza en la mesa de contraterrorismo y allí se busca y se perfila al peticionante, si tiene pedidos de captura, si es sospechoso de actividad político/terrorista en favor del Estado iraní y mucho más si sobre él penden las denominadas “Alertas” en sus tipos “Amarillas” (de orden interno de los organismos de Icia, por alguna actividad menor detectada o sospechas de que existen) y “Rojas” (cuando son emitidas en el orden internacional por EEUU). A partir de allí se emite la información a Migraciones, Aduanas y todos los organismos de Seguridad de la nación.

Si tienen sospechas de que se trata de un terrorista o personaje aliado con esas facciones (Isis, Hezbolá, etc) se le niegan los permisos y además, se emiten alertas a otros organismos de seguridad de países aliados. Si se lo detecta ya en territorio argentino, debe ser deteenido y deportado. Nada de esto sucedió porque el gobierno nacional ignoraba que teníamos a ese Irani entre nosotros.

Ni enterados en la SIDE

Lo que sucedió con este iraní, es que los funcionarios del consulado y menos aún los de la SIDE en la Argentina, tenían la menor idea de quién se trataba, aún ingresando por Migraciones con su nombre y apellido, cuando en realidad la práctica de un buen organismo de Icia debería detectarlo aún cuando hiciera uso de un nombre apócrifo.

Alejandro Colombo, Pablo Cecati y Ariel Waissbein, son tres perfectos desconocidos que encabezan la SIDE de los Libertarios. No escuchamos aún la motosierra de Milei en 25 de Mayo 11.

Cuando nos quejábamos de que Icazuriaga, Parrilli o Arribas eran ineptos para la seguridad nacional, no lo hacíamos en la creencia que los nuevos improvisados políticos que se someten a las órdenes de la hermana del presidente, fueran a ser mejores; de ninguna manera. Las carencias en esa materia, subsisten. El amiguismo y la improvisación son cada vez mayores. Lo que no sabemos es si se trata de inutilidad propia de los funcionarios que pertenecen a este gobierno o si el gobierno nacional es víctima de los kirchneristas que el propio Milei sigue manteniendo y sosteniendo en su estructura política y no ha depurado por vaya a saber cuántos millones de razones que nunca conoceremos. (Agencia OPI Santa Cruz)