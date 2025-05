Misión comercial china llega al país para impulsar inversiones

- Publicidad -

Una misión comercial de alto nivel de China llegará esta semana a Buenos Aires para analizar oportunidades de inversión, en medio de la creciente tensión de la guerra comercial con Estados Unidos. La comitiva estará integrada por 15 funcionarios y representantes de grandes empresas chinas vinculadas a sectores estratégicos como infraestructura, energía, telecomunicaciones, finanzas y biotecnología.

La delegación será encabezada por autoridades del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC), lideradas por Ren Hongbin, dirigente del Partido Comunista Chino. La agenda incluirá reuniones con empresarios locales y un cocktail con los CEO de compañías argentinas como Bagó, Molino Cañuelas, Biosidus, ICBC, Marval y otros miembros de la Cámara de Asia.

El viaje se produce semanas después de la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y del jefe del Comando Sur, Alvey Hosley, a la Argentina. La presencia de la misión china también coincide con la renovación del swap de monedas por 5.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Banco Popular de China, un instrumento clave para reforzar las reservas internacionales.

- Publicidad -

Entre las compañías que integran la comitiva figuran Sinograin Oils Corporation, China CO-OP Cereals and Oils, Power Construction Corporation of China, China Railway Construction Corporation (CRCC), Hisense, ZTE, ICBC y Bank of China. Estas firmas ya tienen presencia o proyectos en curso en el país y buscan ampliar sus inversiones ante la necesidad de diversificación de mercados del gigante asiático, que enfrenta restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos con aranceles de hasta el 145%.

Actualmente, China es el mayor proveedor de bienes de Argentina. Solo en el primer trimestre del año, las importaciones desde ese país representaron el 24,7% del total, superando a Brasil (24%) y a Estados Unidos (8,7%). Entre los acuerdos que se renovarán figura el convenio bilateral firmado en 2016 en Beijing con la Cámara de Asia, presidida por Rallys Pliauzer. (Agencia OPI Santa Cruz)