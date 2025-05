Macri: “Si el oficialismo sale tercero en Ciudad y Provincia, será una catástrofe”

- Publicidad -

El expresidente de la Nación y actual titular del PRO, Mauricio Macri, advirtió que la falta de unidad entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) puede tener un fuerte impacto negativo para el Gobierno de Javier Milei en las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En declaraciones al canal de noticias TN, Macri sostuvo que si el oficialismo queda en segundo o tercer lugar en esos distritos clave, el resultado podría ser “una catástrofe”.

“Si el mundo y el mercado ven que llegan segundos o terceros en los dos lugares (por Capital y Provincia), es una catástrofe”, afirmó el exmandatario, al tiempo que responsabilizó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la falta de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Según explicó, “Karina fue la que decidió no hacer acuerdos en ningún lado. Ellos tienen la decisión de no hacer un acuerdo. A Javier le venden el cuento de que Jorge (Macri) no quería un acuerdo en la Ciudad, pero no es cierto”.

Mauricio Macri subrayó que existe un mandato de la Mesa Ejecutiva del PRO para alcanzar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza, con el objetivo de construir una estrategia política conjunta en el distrito de cara a los comicios legislativos de septiembre. En ese sentido, explicó que tras no concretarse una alianza electoral en la Ciudad, el foco está puesto en lograr una unidad en territorio bonaerense y delinear un proyecto común.

Consultado sobre la posibilidad de que el kirchnerismo gane en ambos distritos, Macri respondió: “Sí, claramente”. Además, advirtió que el debilitamiento del PRO por la fragmentación del espacio político podría llevar a que figuras opositoras como Leandro Santoro queden en una posición dominante tras la votación: “La división del voto y haber debilitado el PRO de esta manera va a llevar a una elección legislativa después de la cual Santoro puede decir ‘yo fui el más votado’”.

En relación a los comicios del próximo 18 de mayo, el exmandatario insistió en que es fundamental que la ciudadanía comprenda la relevancia de lo que está en juego. “Es importante que todos entendamos qué se discute, y cómo vamos a cuidar lo que obtuvimos y cómo vamos a seguir mejorando” en la Ciudad, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)