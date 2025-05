La justicia ordenó al libertario Jairo Henoch Guzmán a retractarse por dichos discriminatorios

- Publicidad -

El juez de Primera Instancia, Marcelo Bersanelli resolvió parcialmente la demanda iniciada por funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos contra el dirigente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán por dichos discriminatorios contra la comunidad LGBTQI+.

Guzmán había realizado publicaciones en redes sociales y el fallo tiene una medida provisional donde ordena a que en 72 horas de notificado se retracte públicamente en medios gráficos de la ciudad y en redes sociales bajo su titularidad (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).

Allí deberá ofrecer “disculpas a la comunidad LGBTIQ+ y a la sociedad en general, por los daños reales o potenciales que la publicación de la bandera de dicha comunidad en sus redes sociales pudiera haber causado”.

También deberá acreditarlo en el expediente “dentro de los diez (10) días de encontrarse firme la resolución, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los considerandos”.

El juez indicó que el acusado deberá evitar “efectuar en el futuro publicaciones que ultrajen la representación simbólica de la comunidad LGTBQI+, tanto en medios gráficos como en redes sociales, cuando estas tengan contenido discriminatorio, ofensivo o de odio, ya sea de forma expresa o simbólica”.

Bersanelli indica que “en caso de incumplimiento, podrían dictarse medidas progresivas para garantizar lo ordenado o incluso remitir las actuaciones a la justicia penal para investigar un posible delito de desobediencia”.

El fallo ordena la eliminación, “también en el plazo de setenta y dos (72) horas, de la publicación realizada en Facebook el día 17/12/2024 bajo el link: https://www.facebook.com/share/p/14U7Rg9gxt/. El cumplimiento deberá acreditarse en autos dentro de los diez (10) días desde que la sentencia quede firme, también bajo apercibimiento”.

Y la justicia ordenó a Jairo Henoch Guzmán a concurrir “a los “Dispositivos para varones” dictados por la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz. Se librará oficio a tal efecto y el demandado deberá comunicarse con el organismo para obtener turno y/o información sobre los dispositivos asignados, acreditando oportunamente en el expediente”.

Consultado sobre el fallo, el dirigente libertario indicó que “no voy a pedir disculpas sobre algo que pienso; no pienso renunciar a mis ideas; no hay poder en el mundo que me pueda hacer cambiar, ni judicial, ni político, que pueda transformar mis ideas y valores morales que se trasmitieron a través de mi fe, mi educación y mi familia”. (Agencia OPI Santa Cruz)