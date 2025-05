Caputo confirmó que fue su decisión recortar beneficios fiscales a Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que fue de su autoría la decisión de reducir los aranceles a la importación de productos electrónicos, una medida que impacta directamente en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. En declaraciones realizadas este domingo tras emitir su voto en una escuela de Palermo, Caputo defendió la resolución y destacó que fue adoptada aún cuando afecta a su propio entorno familiar. “Una de las empresas alcanzadas es de un primo mío. Cuando vean a algún funcionario tomar una decisión que no favorece a su familia, me avisan y me tomo un cóctel de sapos”, ironizó, en alusión a Nicolás Caputo, dueño de la firma Mirgor y primo del ministro.

La decisión oficial fue anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni e incluye la eliminación escalonada de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, que pasarán del 16% actual al 8% hasta el 15 de enero de 2026, y al 0% a partir de esa fecha. También se reducirá el impuesto interno del 19% al 9,5% para los productos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego, y del 9,5% al 0% para los producidos en la isla. Desde el Gobierno aseguran que se trata de un paso necesario para mejorar la competitividad y reducir los precios en un contexto de inflación persistente.

La medida golpea directamente al régimen de promoción industrial fueguino, vigente desde 1972, que otorga beneficios impositivos a las empresas que operan en la isla, como exenciones del IVA y aranceles para la importación de insumos, con un costo fiscal estimado en 1.000 millones de dólares anuales. Actualmente, el sector genera cerca de 11.000 empleos privados, de los cuales unos 8.000 corresponden a 20 firmas de la industria electrónica.

Entre ellas, se destacan Mirgor —propiedad de Nicolás Caputo— y Newsan, del empresario Rubén Cherñajovsky, que juntas concentran el 85% de la producción de celulares en el país. La planta de Mirgor en Río Grande emplea a 3.000 trabajadores y produce alrededor de 3 millones de unidades por año para marcas como Samsung, en un mercado nacional estimado en 8 millones de equipos. La compañía también fabrica aires acondicionados, radios para automóviles y módulos electrónicos. Además de sus tres plantas en Tierra del Fuego, Mirgor opera otras cuatro en Buenos Aires y Rosario.

Desde el gremio advirtieron que el desmantelamiento del régimen fueguino amenaza la continuidad de las fábricas y de la principal fuente de empleo privado de la región. (Agencia OPI Tierra del Fuego)