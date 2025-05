Gremios de la pesca protestarán en Puerto Madryn

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Gremios del sector pesquero se congregaron en la sede del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y analizar la situación del sector.

El secretario general de la Seccional Puerto Madryn sostuvo que el miércoles habrá movilizaciones porque “queremos salir a pescar. No estamos pidiendo aumento, solamente queremos salir a pescar. Estamos dispuestos a salir a pescar, pero está claro el lock out patronal y donde el gobierno nacional y provincial están haciendo oídos sordos a esta situación”.

“No tenemos respuesta con las empresas de sentarnos a hablar o escucharlos, a ver qué es lo que pretenden y por qué no quieren sacar los barcos” aseguró el dirigente y señaló que el jueves habrá un sorteo de qué barcos harán la prospección de langostino en aguas nacionales, aunque los empresarios son reticentes por los altos costos de la producción.

“Si no salimos a pescar, muchos gremios hermanos no van a trabajar. Vamos a visibilizar a la ciudad lo que está pasando, porque lo está afectando ya que hace 8 meses que no salimos a pescar”, añadió. (Agencia OPI Chubut)