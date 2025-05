La justicia ordenó la apertura y cambio de la pulsera electrónica de Lázaro Báez en El Calafate

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a documentación a la que tuvo acceso OPI Santa Cruz de fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección de Asistencias de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, ente que colabora con el Poder judicial nacional, emitió una orden para dar cumplimiento a la apertura de la pulsera electrónica que posee en su tobillo Lázaro Báez y el reemplazo por otra que cumpla con el propósito de vigilar los desplazamientos del condenado.

Lázaro Báez cumple detención domiciliaria en El Calafate, donde llegó el día 20 de julio de 2024 y vive junto a Claudia Insaurralde en la casona que se construyó en Avenida Kirchner 2871 en la costanera de la villa turística.

Algunos datos llamativos que surgen de la documentación exhibida ante esta Agencia, son al menos dos de inusuales características, teniendo en cuenta que se trata de controlar una persona condenada y que goza de un privilegio tan especial como vivir en uno de los mejores lugares de la Patagonia, con autorización a desplazarse a su propiedad en Río Gallegos. Este beneficio le fue dado en el 2020 con la extraña excusa del acercamiento familiar, uno de los motivos que generalmente los jueces o Tribunales toman cuando existen hijos pequeños o hay problemas de salud graves de alguien de la ascendencia o descendencia, lo cual no es el caso de Baez que tiene hijos con su vida hecha y buena posición económica, obviamente.

Las dudas razonables

La primera duda que tuvimos y no pudimos satisfacer, es saber desde cuándo la pulsera electrónica que lleva Lázaro Báez no funciona. La orden a la que tuvimos acceso data del día 24 de mayo 2025 y no se conoce quién, desde dónde y qué día arribará a El Calafate un funcionario o técnico para hacer el recambio del aparato electrónico de control deteriorado, que funciona mediante un posicionamiento geolocalizado.

Lo que si tenemos corroborado es una orden especial de “discreción” para que el personal policial que acuda a realizar la tarea, lo haga de forma que no trascienda el objetivo de los técnicos/funcionarios que arriben a Kirchner 2871 de El Calafate, presuntamente desde Río Gallegos, tarea que por el momento estaría suspendida en virtud de los cortes de rutas por nevadas.

En relación con el punto anterior, la segunda duda que nos preocupa es saber por qué se ha emitido una orden a nombre de Mariano Zabala (Nac2149) y por tal motivo nuestra fuente dentro del Ministerio de Seguridad, nos señaló que “es un nombre supuesto”, para impedir que en caso de filtraciones a la prensa, no sea detectable y evitar que el periodismo interfiera en los objetivos ordenados desde la Dirección.

Entonces, a nuestra fuente le planteamos la duda sobre la legalidad de dicha orden, por cuanto no está identificado Lázaro Báez como tal, sino otra persona.

La explicación fue que, precisamente, por estas razones de seguridad, cuidan la identidad de Báez para no llamar la atención de la prensa en caso de filtración.

El “secreto” está en la sigla Nac2149 que sigue al nombre de Mariano Zabala con el cual se emitió la orden.

La misma corresponde a un nomenclador que tiene la autoridad nacional que monitorea la vigilancia electrónica al condenado donde su nombre y apellido está “cifrado” de manera tal que si trasciende un documento de todo este proceso, no sea identificado tan fácilmente, en este caso, que se trata de Lázaro Báez.

Pero existen otros datos reveladores e incontrastables que no pueden ocultar y nos permitió descubrir la verdadera identidad del detenido. En la documentación a la que tuvimos acceso se mencionan dos datos claves: una es el domicilio de Báez en El Calafate, Av Néstor Kirchner 2871 y la segunda es el denominado “Teléfono de contacto” que figura en el expediente, a nombre de Claudia Insaurralde, la novia de Lázaro que convive con él en ese domicilio.

Lázaro Báez junto a Julio De Vido en el banquillo de los acusados –

Cuidando al reo

Claudia Insaurralde, la pareja de Báez con quien vive en El Calafate, se hizo conocida en el año 2020 cuando la justicia le otorgó al condenado el beneficio de la prisión domiciliaria en el country Ayres del Pilar (Buenos Aires) y los vecinos se manifestaron en contra, generando un escándalo que le impidió al testaferro de Néstor y Cristina, alojarse allí.

En esa oportunidad Insaurralde criticó la actitud de los vecinos y se preguntó al aire si los que protestaban eran todas carmelitas descalzas?, tratando de justificar el repudio de la gente a la presencia de Báez, luego de estar condenado por corrupción, lavado de fondos y varios delitos más por lo cual fue condenado a 16 años, pero quien, con clara complicidad de un sector judicial, logró reducir a 10 y condiciones de detención y traslado, únicas e imposibles de alcanzar para cualquier ciudadano común.

Como primera medida, la justicia lo encubrió claramente cuando decidió invertir presupuesto de todos los argentinos para protegerlo y que no se conociera el nuevo destino donde pasaría sus días de detención, luego de acceder a la libertad vigilada.

Luego recordemos que el traslado desde Buenos Aires a Santa Cruz se hizo con dos camionetas Toyota y una RAM de propiedad de Lázaro, en vez de hacerse en vuelo de línea con custodia federal o por tierra mediante vehículos penitenciarios, como hubiera correspondido.

Ahora, el Ministerio vuelve a proteger la identidad y la ubicación del reo a quien, nos consta por testimonios de fuentes en El Calafate, se lo ve regularmente en la ciudad, sin ningún tipo de restricciones y una fuente de la justicia de El Calafate nos señaló “Sigue haciendo negocios como en los mejores tiempos” rematando “Tiene sus intereses representado por gente de su entorno, a través de quienes hace circular sus intereses y los de sus hijos. Todos lo saben acá pero a nadie le importa”. (Agencia OPI Santa Cruz)