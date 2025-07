Jairo Guzmán, intenta imitar a Milei en los modos y se contradice en el mismo párrafo. Afirma que la política es el cáncer y se propone como político

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Quien dice representar a La Libertad Avanza en la provincia, dio (buscó, pagó o pidió) una entrevista en la Fm Tiempo de Río Gallegos, micrófonos antes los cuales la conducción del programa no le preguntó nada de lo tanto que hay para preguntarle a un potencial candidato de un partido nuevo, inexistente hasta hace pocos meses en Santa Cruz y mucho menos lo incomodaron en la charla, lo cual, claro está, pone de manifiesto la publinota realizada.

El (aparentemente) elegido de Karina Milei para las elecciones de octubre en Santa Cruz, por parte de “las fuerzas del cielo”, dijo al aire “Yo tengo en claro una sola cosa que es que el cáncer que tenemos nosotros en la provincia de Santa Cruz son los políticos y los sindicatos, son los dos motivos por los cuales nunca la provincia de Santa Cruz pudo despegar”.

Le faltó decir algo que tampoco nadie le preguntó ¿Cuál sería entonces el modelo que propone dentro de la Democracia?, porque si “el cáncer” son los políticos y los sindicatos, Guzmán tiene la obligación de expresarse sobre otras alternativas posibles; quizás piense en una dictadura, un gobierno monocomando, o una autocracia, como pareciera encaminarse el partido al que pertenece.

Hasta acá Jairo Guzmán, utilizando la impronta del presidente haciéndose “el duro” usando el ataque como mejor defensa, claro, con las distancias obvias; Milei es el jefe de Estado y responsable de un partido político y Guzmán no es nadie, más que un simple empleado del PAMI que, además, hace mal su trabajo y está denunciado por sus propios pares, dijo “Tenemos sindicatos parásitos y tenemos políticos parásitos. Si llegamos a esta situación fue por acción o por omisión, todos son responsables” (él se puso afuera como si “su presencia sanadora” viniera para ordenar todo(¿?) y desde ese lugar opinó. Lógicamente, si no conociéramos al personaje, pensaríamos que quien habla es un empresario enojado con la clase política provincial, pero no. Acto seguido, reconoció que su meta es competir para diputado por LLA.

Si hay algo más incoherente en boca de alguien que tiene la pretensión de buscar la beca política, es decir esto que dijo: “Nosotros nos metemos en el barro de la política para transformar desde adentro, pero no nos percibimos de la clase política” (¿?). Raro, primero, no es nada original diciendo que es “uno más” de aquellos que quieren “transformar la política desde adentro” discurso trillado de todo el que se vende como bueno y luego termina siendo igual o peor y más absurdo aún es decir que detesta la política, piensa que los políticos son parásitos, un cáncer, no se percibe político, ¿Pero entra en la política?.

No hay duda que antes de ser candidato, el “representante” de LLA en Santa Cruz, Jairo Guzman debe resolver algunos problemas existenciales, de pensamiento político y hasta de personalidad, porque sus dichos y sus hechos lo muestran como el Dr Jekill y Mister Hyde y si tomamos en cuenta los antecedentes que tiene, más las cosas que dice, indudablemente la responsabilidad final de que esta persona esté o no en un lugar de representatividad democrática, será de la gente, no de él.

Y finalmente, el Libertario remarcó “Nosotros somos gente nueva, no tenemos absolutamente nada que ver con las costumbres, con las ideas y las formas de la política. Venimos a querer romper eso, venimos a querer romper el status quo que mantuvo a la provincia tan sumida en la pobreza”. Puro palabrerío sin ningún sustento, sacado del librito más elemental de un político en campaña.

Ningún ejemplo y menos, promesa de cambio

Lo que intentó decir Guzmán, idea que tal vez por vergüenza propia no se animó a cerrar claramente, es que ellos (Libertarios) son distintos, mejores, que vienen sin las malas artes de los otros y que llegan para cambiar la forma de hacer política, pero lamentablemente, como hace la clase política tradicional, el libertario no cuenta ni siquiera con el beneficio de la duda, porque desde hace unos meses venimos denunciando las tropelías del pre candidato de Karina como funcionario responsable del PAMI y realmente estamos en condiciones de afirmar que Jairo Guzmán no es ningún cambio en la política, sino, es más de los mismo.

Entonces, teniendo en cuenta lo que argentinos y santacruceños hemos vivido estos años, en los cuales los candidatos, sistemáticamente, han prometido algo y han hecho exactamente lo contrario, es menester destacar que, conociendo al personaje que se ofrece para el cambio, adelantamos que si llega, nada va a cambiar, porque no es mejor a lo que está instituído ni simula ser.

Se trata de una persona autoritaria, tiene denuncias de corrupción, ha sido denunciado públicamente por ex empleados del PAMI (hombres y mujeres) por malos tratos y extorsiona a funcionarios y empleados de la Obra Social de los jubilados exigiéndoles aportes presuntamente para el partido LLA pero depositados en una cuenta personal de uno de sus colaboradores.

Ninguna persona con estos antecedentes, puede llegar para cambiar la política desde adentro; por el contrario, nada indica que tal cambio, podría suceder con la llegada del (mal) imitador de Milei, a la política provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)