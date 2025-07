Sin acuerdo salarial, docentes fueguinos paralizan las escuelas por 48 horas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un nuevo paro docente de 48 horas, que se llevará a cabo el lunes 29 y martes 30 de julio, en el inicio del segundo semestre escolar. La medida de fuerza había sido anunciada antes del receso de invierno y responde a una falta de acuerdo salarial con el Gobierno provincial.

El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, ratificó la continuidad del plan de lucha y advirtió que el conflicto podría extenderse si no se recibe una propuesta concreta por parte del Ejecutivo. “Claramente vamos a parar 48 horas, y obviamente que de no ser convocados, de no tener alguna propuesta muy concreta que tenga que ver con lo que venimos planteando, lamentablemente se irá profundizando el plan de lucha”, señaló el dirigente sindical.

Catena apuntó contra la gestión provincial por la falta de avances en las negociaciones y cuestionó los datos oficiales de inflación. “Nadie se cree el 1,6% de inflación, nadie cree que cuando te aumentan los alquileres, los servicios, los combustibles, la inflación sea esa. Pero aún si fuera esa, nosotros vamos a estar sacando un informe ahora durante el fin de semana, porque hay una cantidad de meses que ya venimos ni siquiera con esos porcentajes”, explicó.

- Publicidad -

La demanda principal del gremio gira en torno a una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, así como a una mayor inversión estatal en el sistema educativo fueguino. En este contexto, Catena remarcó que el conflicto se mantiene abierto y que serán las bases las que definan los próximos pasos. “Lamentablemente, se ha elegido un camino que nosotros no queremos, pero no desconocemos y no le tememos; así que vamos a luchar por nuestros salarios, por inversión en la escuela pública, y obviamente que serán las asambleas de base las que vayan marcando cómo continuamos después del martes”, afirmó.

El paro afectará el dictado de clases en todos los niveles del sistema educativo público de la provincia y suma una nueva tensión al escenario sindical de Tierra del Fuego, en un contexto de reclamos que se repiten en distintos puntos del país. (Agencia OPI Tierra del Fuego)