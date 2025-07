Pablo Grasso no se priva de nada. En Río Turbio, está aliado a Atanasio Pérez Osuna, un delincuente condenado por corrupción

- Publicidad -

Algunos vecinos de la cuenca carbonífera alientan el latiguillo “Dime con quién andas y te diré quién eres” cuando ven que el apoyo político del Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso (FPV) en Río Turbio, es nada menos que Atanasio Pérez Osuna (FPV), un ex intendente, ex Interventor de YCRT y ex diputado, condenado por corrupción junto al fallecido Matías Mazú (FPV) en ese momento con fueros legislativos. Osuna obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera, la cual le fue concedida ni bien asumió la presidencia Alberto Fernández (FPV).

Hace unos días en Río Turbio, precisamente, aparecieron gigantografías en el frente en un local ubicado en la zona céntrica de la ciudad sobre la calle Perito Moreno, detrás de la Iglesia Principal y detrás, también, de la Plaza Principal Centenario.

En los tres carteles que luce el frente de ese domicilio aparece la cara del intendente riogalleguense ya lanzado a la gobernación y la leyenda “Pablo Grasso 2027 – Gobernador”. Esta Unidad Básica es la “Eva Perón”, hoy parte de la campaña del Frente para la Victoria “grassista”; está activa desde hace varios años como base política de los candidatos locales o provinciales. Cuando no se utiliza para fines políticos-partidarios-electorales, funciona como un SUM (Salón de Usos Múltiples). En épocas en que Osuna era Interventor de YCRT, solía atender asuntos de la empresa en este local.

Osuna inoxidable

Esa Unidad Básica fue abierta durante las dos primeras gestiones de Atanasio Pérez Osuna en la Intendencia de Río Turbio (1991/1995-1995/1999), con una curiosidad: durante estos dos periodos en la Intendencia, a todos los funcionarios de la comuna, Osuna les descontaba por planilla el “Aporte Partidario” y no lo depositaba en las cuentas del PJ local, se las entregaba a su Unidad Básica Eva Perón.

Tal como resulta de las infidencias de sus propios funcionarios municipales de aquel momento, Osuna había implementado un mecanismo por el cual las planillas de haberes de cada uno de esos funcionarios, tenían un código de descuento con la leyenda “Aporte a la Unidad Básica Eva Perón” y no al “Partido Justicialista” el cual no recibía ningún aporte por parte del municipio de Río Turbio, todos los fondos eran para el uso político personal del entonces intendente hoy condenado.

En estas últimas elecciones, Osuna estuvo cerca de ser nuevamente Diputado provincial por cuarta vez; el actual diputado Carlos Godoy le ganó esa elección por muy poco margen de votos.

Hoy Atanasio Pérez Osuna vuelve a tomar activa participación desde su calidad de detenido con tobillera y en esta oportunidad es tomado como “uno de los referentes” políticos de la cuenca por parte de Pablo Grasso, un kirchnerista lanzado desde hace más de un año y medio, a una campaña financiada desde el municipio de esta capital, para ser gobernador en el 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)