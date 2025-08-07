Déficit comercial con Brasil: el rojo de la balanza trepó a US$559 millones en julio

- Publicidad -

El déficit comercial de Argentina con Brasil se disparó a 559 millones de dólares en julio, marcando un abrupto cambio frente al superávit de 34 millones que se había registrado en el mismo mes del año anterior. Este desequilibrio se profundizó a lo largo de 2025, con un saldo negativo acumulado que ya alcanza los 3.506 millones de dólares en los primeros siete meses, según un informe de la consultora ABECEB. Este monto contrasta de manera contundente con el superávit de 141 millones de dólares obtenido en el mismo período del año pasado.

El deterioro en la balanza comercial está directamente relacionado con el notable crecimiento de las importaciones. En el acumulado del año, las compras a Brasil se incrementaron un 51,2%, lo que representa el período de siete meses con mayor crecimiento importador en los últimos 15 años. En julio, las importaciones crecieron un 42,4% interanual, mientras que las exportaciones argentinas hacia el país vecino cayeron un 8,2% en el mismo período. El flujo comercial bilateral total, que incluye ambos movimientos, alcanzó los 2.764 millones de dólares, un 16,7% superior al de julio de 2024.

El sector automotor emerge como el principal motor de esta tendencia. Solo en julio, el aumento de las importaciones estuvo explicado en un 91% por vehículos y autopartes, que sumaron 449 millones de dólares al crecimiento total de las importaciones. Del mismo modo, este rubro fue determinante para explicar la caída de las exportaciones, que se desplomaron en 188 millones de dólares en comparación con julio del año pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)