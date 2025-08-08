Una imagen que nunca pensé ver  y un discurso que no pensé escuchar, teniendo en cuenta la lucha real e inspiradora de Alejandro Garzón con ATE entre 2004 y 2019

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – No tengo ningún reparo en decir, como siempre lo dije, que siento por el dirigente de ATE Alejandro Garzón, un particular aprecio que se fundó allá por los años social y sindicalmente más duros de Santa Cruz (2003/2011), cuando el gremio irrumpió en la provincia, con aquella asonadas en zona norte, en Pico Truncado y Caleta Olivia o Las Heras, donde el dirigente, en soledad, virtualmente “ponía el cuerpo” para empujar a un puñado de afiliados a cortar rutas, soportar palos y balas de goma, unir y reunir a trabajadores municipales y del Estado provincial tras reclamos salariales y mejoras en las condiciones de laburo y de esa manera creció un espacio contra poder que llegó a la capital para quedarse; quien luchó contra la arbitrariedades del kirchnerismo, el sometimiento del empleado público y en el 2007, 2011 y 2012, junto a la ADOSAC y otros gremios provinciales, conformaron la llamada Mesa de Unidad Sindical (ATE, Adosac, Judiciales, Municipales, Apel, entre otros), que obligó al kirchnerismo a generar cambios profundos, punto de partida de aquella batalla ganada en la calle con marchas de 20 mil personas, en una provincia donde el salario en negro superaba al blanco y el salario básico era una absoluta vergüenza.

Ese hombre que se mezclaba con el pueblo, que rodaba por horas por las calles de Río Gallegos con bombos y pancartas, a veces con mucha menos gente que lo ideal para plantar una protesta, le tomaba los ministerios a Peralta, después a Alicia Kirchner, les paraba el Hospital Regional y alta voz en mano frente a la casa de gobierno, destrozaba a la entonces gobernadora y a Cristina Fernández, en ese momento en la presidencia y madre del proyecto de postergación del empleado público, persecusión laboral, gremial y represión a los manifestantes en Santa Cruz; ese hombre, que todos recordamos, se dio vuelta como un panqueque en el segundo mandato de Alicia, terminó como funcionario de su gobierno y ahora, pide por “Cristina libre”.

Las ideas y las convicciones

Es cierto que el hombre puede cambiar de ideas, es casi una cuestión intrínseca a la evolución del ser humano en sociedad; lo que el hombre no debe ni puede cambiar son sus convicciones, sus valores, ni modificar su posición moral ante el bien y el mal.

Podemos darnos cuenta, en un tramo de nuestra vida, que el sesgo ideológico que tuvimos en un momento de nuestra historia personal, no era el adecuado y cuando a lo largo del tiempo recapacitamos y entendimos que había otra forma de hacer las cosas, es honesto aplicar las correcciones necesaria y hasta cambiar el enfoque de la vida, de acuerdo a la base experiencial que tenemos y las reflexiones que nos lleven a impulsar ese cambio.

Pero si antes pensamos y comprobamos que hubo un grupo humano que durante más de una década hizo de la corrupción, la persecución y la extorsión, una forma coercitiva de sometimiento y denigración de lo que un sindicalista llama “la clase trabajadora”, cualquier cambio de postura al respecto es inadmisible, excepto, claro, que los objetivos de ese dirigente sindical hayan cambiado, lo cual pone en duda todo lo que hizo antes y nos preguntamos por qué lo hizo o si lo hizo, solo para lograr que lo tengan en cuenta, como parece ser el caso de Alejandro Garzón.

¿En qué te transformaste Ale?

Durante un acto político kirchnerista, Garzón, en un video colgado en las redes, aseguró que se acerca la hora de elegir “los candidatos y candidatas” argot típicamente K, quienes practican permanentemente la discriminación de género, de aquellos que en las próximas elecciones van a enfrentar las políticas de Javier Milei.

Alejandro Garzón, luego sigue diciendo “queda claro lo que queremos quienes estamos acá en este Cabildo Abierto, queda claro…” y agregó sin ponerse colorado “Nosotros compañeros en gran parte del país, de latinoamérica y el Caribe (NdR: ¿No habrá exagerado?) están trabajando fuertemente en una campaña internacional para instalar “Cristina libre”.

Luego, hizo un llamado para que desde mañana en Santa Cruz se comience a construir “Cristina libre” y propuso “con pintadas, movilizaciones, en redes sociales e instalar el debate sí o si, porque la mayor referente política de este país, está presa” y después, como buen kirchnerista, culpó a todos, incluyendo claro al gobierno de Milei, por la condena y detención de la jefa de la banda.

Más adelante y acudiendo a la diatriba sindical que lo caracterizaba cuando parado en la ruta 3 de acceso a Río Gallegos, bajo la nieve, el frío intenso y al amparo de los tachos con fuego para calentarse, insultaba a la gobernadora y a la presidente de ese momento, Cristina Fernández, el ex dirigente sindical que por entonces peleaba por los derechos de sus afiliados, cerró el encendido discurso pidiendo “¡Cristina libre, Cristina libre, Cristina libre carajo!” y concluyó el video con un paneo de los presentes, que cabían en una antigua “cabina telefónica” y se fundió en un abrazo con el inefable Pablo González, el brazo armado y operador político de Cristina Fernández.

Una imagen que nunca pensé ver y un discurso que no pensé escuchar, teniendo en cuenta la lucha real e inspiradora de Alejandro Garzón con ATE entre 2004 y 2019

La experiencia político-social de nuestro país, al menos, demuestra que no hay mayores fanáticos de una causa, que aquellos que se han reconvertido en lo mismo que odiaban y decían “combatir” a lo que hoy se aferran como estandarte de lucha. Y lo de Alejandro Garzón es un caso típico.

¿Quién podía precisar, pensar y sospechar que un combativo dirigente sindical que estuvo en contra y enfrentado con el régimen K, que sufrió sus embates, represión, le abrieron causas penales y hasta lo detuvieron, por protestar por los derechos laborales de los empleados públicos, aplastados por el poder omnímodo de Néstor, Cristina y Alicia, terminaría arrastrándose tras sus mismo verdugos y pidiendo por la libertad de una chorra y corrupta que se robó un país?. ¿Sindrome de Estocolmo?.

También como persona con muchos años en el análisis político, no desconozco ni se me pasa por alto que detrás de estos cambios sustanciales de posición hay dinero, cargos o promesas de bancas y funciones en los distintos gobiernos, es decir. poder.

Nadie es tan inocente para creer que se trata de un “renacer ideológico” de alguien que estuvo en las antípodas del accionar de una patota política como el kirchnerismo.

Esto tiene un solo sentido práctico: asegurarse el futuro político, usando las mismas bases que en su momento convenció a sus afiliados de que esta gente eran villanos, para expresarse ahora como un “desmemoriado” o tras la definición de Sergio Massa, un integrante del espacio del FPV de Alejandro Garzón, que en un descarnado sincericidio, dijo que ellos están acostumbrados a “fingir demencia”. (Agencia OPI Santa Cruz)