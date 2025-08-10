Esquel avanzará en la emergencia hídrica por la escasez de agua

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El intendente de Esquel, Matías Taccetta anunció que el municipio buscará declarar la emergencia hídrica en la ciudad, con el objetivo de establecer medidas obligatorias para el cuidado del agua.

La iniciativa que se impulsa en el Concejo Deliberante se anticipa a los niveles “históricamente bajos” de los ríos y arroyos y ante la falta de pronósticos alentadores de lluvias.

Taccetta sostuvo que “hubo un planteo interno, después hablamos con la cooperativa que suministra el servicio. Hablaremos con los concejales para presentarles el proyecto de ordenanza”.

- Publicidad -

El jefe comunal participó de reuniones con la Cooperativa 16 de Octubre y el IPA (Instituto Provincial del Agua), quienes respaldan la medida y analizan la situación en toda la provincia.

“Estamos en niveles históricos bajos. La previsión en cuanto a lluvias es mala. También bajó el caudal de agua, lo vemos en las napas. En julio tuvimos las plazoletas secas”, aseguró el intendente. (Agencia OPI Chubut)