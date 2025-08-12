Más de $ 1.000 millones en créditos del CFI para empresas fueguinas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Consejo Federal de Inversiones otorgó hasta julio de 2025 más de $ 1.000 millones en créditos para empresas fueguinas mediante la financiación que otorga los programas Cadenas de Valore y Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres.

Las firmas que fueron beneficiadas corresponden a los sectores estratégicos como alimentos y bebidas, turismo, metalmecánica y manufacturas industriales, entre otros.

En tanto, los proyectos financiados corresponden a inversión productiva, adquisición de maquinaria o equipamiento.

Un total de 16 empresas de Tierra del Fuego accedieron a más de $1.000 millones en financiamiento lo que “demuestra que los créditos están llegando a una amplia variedad de sectores del entramado MiPyME, acompañando el desarrollo de sus capacidades productivas y tecnológicas” sostuvo la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández.

“Los buenos resultados no sólo responden a la disponibilidad de líneas financieras, sino también a las condiciones accesibles que ofrecen: bajas tasas de interés, requisitos simplificados y el respaldo del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino”, añadió la funcionaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)