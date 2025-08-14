El turismo impulsa un crecimiento del 5,5% en las ventas de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Cámara de Comercio de Ushuaia informó que, a diferencia de la tendencia nacional, las ventas minoristas en la capital fueguina crecieron un 5,5% interanual en julio. Este aumento se atribuye a la temporada alta de turismo de invierno, un factor que contrasta con la caída del 2% a nivel nacional, según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el informe, la dinámica comercial de Ushuaia tiene un comportamiento estacional: la facturación crece en marzo, desciende de abril a junio y se recupera en julio, gracias a la afluencia de turistas. El crecimiento, sin embargo, no fue parejo en todos los rubros. Mientras que a nivel nacional perfumería, farmacia, alimentos y bebidas tuvieron aumentos, en Ushuaia y en el país, rubros como decoración, textil, indumentaria, calzado y construcción registraron una baja.

El informe también destaca una situación financiera complicada para las familias, reflejada en la disminución de su capacidad de compra y en el mayor uso de tarjetas de crédito para la adquisición de productos básicos como alimentos y bebidas. Un representante de la Cámara de Comercio de Ushuaia comentó que, aunque la situación es difícil, no se ha observado un aumento significativo en el cierre de comercios en la ciudad, ya que los comerciantes “la vienen peleando” y ven el cierre como la última opción.

La entidad señaló que los costos del flete son uno de los principales problemas que encarecen los productos en la zona. Se indicó que, por ejemplo, el flete de una cocina representa el 33% de su precio final. El informe también hace hincapié en el elevado costo de los impuestos sobre los recursos humanos, que dificultan la contratación y el mantenimiento de empleados para los comerciantes locales. A pesar de las dificultades, el sector mantiene la expectativa de que, con la baja de la inflación, la economía se recupere y las ventas repunten. (Agencia OPI Tierra del Fuego)