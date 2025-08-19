YPF y el gobierno de Gustavo Melella inician el traspaso de áreas de gas y petróleo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el presidente de YPF, Horacio Marín, han dado un paso formal en el traspaso de operaciones hidrocarburíferas en la provincia. En un acto realizado en las oficinas de YPF en Buenos Aires, ambos firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para negociar la cesión de siete áreas de explotación convencionales que la compañía nacional opera en el territorio fueguino.

Las áreas en cuestión son Los Chorrillos, Lago Fuego y las cinco fracciones de Tierra del Fuego (A, B, C, D y E). Este acuerdo marca el inicio de un proceso que transferiría las concesiones de YPF a Terra Ignis, la empresa provincial de energía. La firma se enmarca en la estrategia de la petrolera de concentrar sus esfuerzos en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Horacio Marín, CEO de YPF, destacó que el convenio es importante para la producción fueguina y al mismo tiempo permite a la compañía enfocar su producción en Vaca Muerta. Por su parte, el gobernador Melella señaló que el traspaso es un reclamo de larga data de la provincia para optimizar los recursos, proteger los puestos de trabajo y aumentar la producción local, lo que se traduciría en mayores ingresos. El acuerdo, que busca ser “ordenado y cuidando a los trabajadores“, representa un paso clave para que la empresa fueguina Terra Ignis S.A. asuma la operación en la isla.

Este MOU es el resultado de gestiones que se iniciaron hace aproximadamente un año y que ahora se intensifican, con un relevamiento exhaustivo de las operaciones de YPF para que Terra Ignis pueda asumir la actividad de manera eficiente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)