El gobierno provincial cuidando el negocio de empresarios, frigoríficos y productores, a costa del bolsillo de los consumidores

(Por: Rubén Lasagno) – Luego del levantamiento de la barrera sanitaria por parte del SENASA y tras la oposición de los Gobernadores, especialmente los patagónicos, el Estado nacional decidió suspender por 90 días la medida.

El Gobernador de Santa Cruz envió a la Cámara de Diputados el 17 de julio 2025, el Decreto 0636 y recientemente el Ejecutivo promulgó la Ley 3945, para la creación de la barrera sanitaria en Santa Cruz.

La norma señala que establece el “Marco Legal Control Fitosanitario” para garantizar el control del ingreso de productos agropecuarios, a la provincia, determinará la autoridad de aplicación de la Ley con competencia en materia de Producción Agropecuaria, Sanidad Vegetal y Animal; “la autoridad tendrá competencia para disponer las medidas necesarias para controlar, impedir o restringir el ingreso a la Provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien susceptible de representar un riesgo fitosanitario, cuando éstos no acrediten condiciones de inocuidad y certificación sanitaria compatible con los estándares vigentes”, resume en sus considerandos.

Dice el proyecto que la medida impuesta es complementaria de toda otra legislación nacional o provincial vigente en la materia.

¿Protegiendo la salud o los negocios?

En la parte núcleo de la nota señala que “la implementación de la actual e inconsulta Resolución 460/25 del SENASA para el ingreso de carne con hueso de todo tipo de rumiantes incluyendo la plancha de asado de vacuno a Patagonia… podría poner en serio riesgo el estatus Patagónico de libre SIN vacunación contra la fiebre aftosa y la eventual pérdida de mercados históricos para la exportación de carne ovina y la lana de toda la región, que es fundamentalmente monocultivo por las particularidades y restricciones agroecológicas”.

El gobierno provincial cuidando el negocio de empresarios, frigoríficos y productores, a costa del bolsillo de los consumidores

Pero hay un párrafo fundamental agregado a este Decreto, que nos hace sospechar la verdadera finalidad del mismo, cuando dice “Que la Patagonia y Santa Cruz en particular, están en el camino de incrementar su producción de ganado vacuno, que es un proceso lento por las particularidades climáticas y los sobre costos regionales”

Sin duda estos dos párrafos (y particularmente en segundo) claramente definen la forma en que el gobierno reduce todo a una justificación sujeta a una promesa de producción de ganado vacuna que está muy lejos de producirse en Santa Cruz, con lo cual, la lectura objetiva que se puede hacer de esta ley es que el gobierno no actúa en protección de la sociedad, lo hace en favor de minorías privilegiadas, productores y frigoríficos que carecen de responsabilidad social en función de la población santacruceña.

Sin duda esta ley provincial asoma para bloquear la decisión nacional (hoy en pausa) de liberar la barrera fitosanitaria. Los productores patagónicos temen perder mercados y precios competitivos si se permite el ingreso de carne de zonas con vacunación. La medida del gobierno nacional, por su parte, busca flexibilizar las restricciones para aumentar la oferta de carne en la región y potencialmente reducir precios.

La medida tomada por el gobierno de Vidal, va en contra del bolsillo de los consumidores en la provincia, por cuanto eleva el precio de la carne prácticamente al doble de lo que pagan del río Colorado hacia arriba en todo el país.

La pregunta que por estos momentos recae sobre esta decisión del gobierno es si en realidad se trata de “proteger a la sociedad” asegurando que la barrera fitosanitaria sirva de contención o se trata de privilegiar el desarrollo de emprendimientos privados de cría de ganado vacuno y que los “inversores” no pierdan plata con la creación de los feedlot, como, por ejemplo, los instalados por el propio gobernador en zona norte, cuando era Secretario General de Petroleros Privados?. El párrafo agregado por el Ejecutivo, sobre “la protección al desarrollo de la ganadería futura”, es muy sintomática.

La pregunta queda abierta, el tiempo determinará si el celo del gobierno provincial es por cuidar la salud de los habitantes de Santa Cruz o solo una especulación económica, para cuidar los bolsillos de algunos empresarios afines. (Agencia OPI Santa Cruz)