Crecen los préstamos al sector privado y superan el promedio de la última década

Los préstamos otorgados al sector privado por los bancos han ganado una relevancia notable en el sistema financiero nacional, superando en junio el promedio de los últimos diez años. Así lo refleja el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina, que destaca cómo el crédito privado ha crecido hasta representar el 42% del activo total de las entidades financieras, un valor superior al promedio de la década, que se ubicaba en 36,8%. Este incremento marca una mayor participación de las empresas y familias en la cartera de los bancos.

El informe también subraya que el sistema financiero mantiene altos niveles de solvencia. El ratio de apalancamiento consolidado se situó en 20,4% al cierre del segundo trimestre, cifra que supera ampliamente el mínimo regulatorio del 3%. Este indicador refleja la capacidad del sistema para hacer frente a sus obligaciones y resistir posibles riesgos económicos.

En cuanto a los depósitos, en junio se registró un aumento del 3,9% en términos reales en los saldos del sector privado en pesos, en comparación con el mes anterior. Este incremento fue impulsado principalmente por el crecimiento de las cuentas a la vista (7,1% real), un comportamiento influenciado por factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo. Por otro lado, los depósitos a plazo en pesos del sector privado se mantuvieron estables, con una variación real de 0,2%. En el segmento de moneda extranjera, los depósitos privados crecieron un 1,5% en el mes, lo que representa una suba del 72,7% interanual.

La morosidad del crédito total al sector privado se ubicó en 2,9% en junio. Desglosado por segmento, la morosidad para las financiaciones destinadas a las familias alcanzó el 5,2%, mientras que en el caso de las empresas fue del 1,1%. A pesar de estos porcentajes, el informe resalta que, al cierre del primer semestre, el sistema financiero continuó mostrando un elevado nivel de previsión para afrontar posibles incobrables, lo que equivale a un 119% del saldo de crédito en situación irregular. (Agencia OPI Santa Cruz)