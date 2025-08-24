Papa León XIV reitera llamado a la paz por Mozambique y Ucrania

- Publicidad -

En una jornada dedicada a la paz, el papa León XIV reiteró su llamado a la oración global, expresando su cercanía a dos de las regiones más golpeadas por conflictos armados: Cabo Delgado en Mozambique y Ucrania. Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice saludó a los peregrinos y grupos que se congregaron en Roma, destacando su compromiso y testimonio de fe.

Durante su discurso, el papa manifestó una profunda preocupación por la situación en Cabo Delgado, un territorio que enfrenta una escalada de violencia e inseguridad que dejó un saldo de numerosas muertes y miles de desplazados. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio“, declaró.

Asimismo, León XIV hizo extensivo su llamado a la comunidad internacional para que no se acostumbre al sufrimiento de los pueblos afectados por la guerra, un mensaje que cobra especial relevancia tras el reciente día de oración y ayuno por la paz. En este contexto, recordó la iniciativa espiritual “Oración Mundial por Ucrania“, que reúne a fieles de todo el mundo pidiendo el fin del conflicto en el país. El pontífice instó a los creyentes a seguir perseverando en sus plegarias para que la paz prevalezca.

En un tono más distendido, el papa expresó su alegría al recibir a distintos grupos que viajaron a Roma, como la Banda Musical de Gozzano y grupos parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallin. También dedicó un afectuoso saludo a los fieles que llegaron en bicicleta desde las localidades de Rovato y Manerbio, así como al grupo de la Vía Lucis, reconociendo el esfuerzo y la fe que demostraron en su peregrinaje. (Agencia OPI Santa Cruz)