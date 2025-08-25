Nicolás Carrizo pide disculpas a Cristina Kirchner tras ser excarcelado

- Publicidad -

Tras ser excarcelado en la causa por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Nicolás Carrizo pidió “sinceras disculpas” a la ex mandataria y afirmó que desconocía por completo los planes de los principales acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

En una entrevista con Radio Con Vos, Carrizo se refirió al fallido ataque y a la divulgación de mensajes de chat en el marco de la investigación judicial. “Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, expresó, y reconoció que lo que en principio consideró “un show con amigos y terminó perjudicándome”. Sobre el contenido de las conversaciones, sostuvo: “Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”.

Carrizo relató que, en su círculo, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” y describió a Fernando como una persona “tranquila, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”. El ahora excarcelado compartió sus propias teorías sobre lo ocurrido, sugiriendo una posible relación previa entre Brenda Uliarte y el influencer Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. “Cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”, especuló.

- Publicidad -

En relación a la dinámica entre los dos acusados, Carrizo mencionó que “está en los mensajes” que Sabag Montiel admitió haber sido influenciado por Uliarte. “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”, sostuvo.

La fiscal Gabriela Baigún, quien lleva adelante el juicio, acusó a Sabag Montiel y Uliarte por el delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía y portación ilegal de arma de guerra. Para ellos, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y 14 años y dos meses para Uliarte. En contraste, Baigún pidió la absolución de Nicolás Carrizo, lo que llevó a que el tribunal dictara su excarcelación. (Agencia OPI Santa Cruz)