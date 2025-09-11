El Gobierno busca un nuevo diálogo con gobernadores y podría flexibilizar el lema no hay plata

- Publicidad -

La abultada derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires obligó al Gobierno Nacional a revisar su estrategia política y a concluir en la necesidad de recuperar el frustrado diálogo con los gobernadores. Como resultado de este análisis, la Casa Rosada oficializó la creación de una “mesa federal”, a través de la cual buscará atender los reclamos de cada provincia de manera “personalizada”, en un giro que podría flexibilizar incluso el mantra de “no hay plata” que ha caracterizado a la gestión.

La primera señal de este cambio fue la foto del anuncio, en la que se incluyó deliberadamente al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Fuentes del Ejecutivo citadas por la Agencia Noticias Argentinas destacaron la presencia de quien “maneja la billetera”, en contraposición al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a quien en algunos despachos definen como “el hombre no” por sus constantes negativas a los pedidos provinciales. La decisión de reflotar el Ministerio del Interior y poner a Catalán al frente respondió, según un funcionario, a un pedido del propio ministro para tener “más espalda” en la turbulenta conversación con los mandatarios.

Aunque desde el Poder Ejecutivo anticiparon que vetarán la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso, prometen “escuchar y dar respuestas personalizadas a cada gobernador”. En este nuevo marco, no descartan la posibilidad de consensuar el desembarco de figuras aliadas en la administración nacional, tal como ocurrió con los funcionarios propuestos en su momento por Juan Schiaretti. El objetivo es recomponer los vínculos resentidos de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que el presidente Javier Milei presentará el próximo lunes por cadena nacional.

La dinámica de esta mesa no contempla reuniones semanales, sino que tendrá a Catalán como actor protagónico, escoltado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el propio Caputo. Los primeros contactos se iniciaron con los gobernadores considerados afines, con la intención de ampliar el diálogo posteriormente. El primero en visitar el nuevo Ministerio del Interior este mediodía fue el mendocino Alfredo Cornejo. La lista de los primeros sondeos incluye a Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, y podría continuar con aliados electorales como Leandro Zdero de Chaco y Claudio Poggi de San Luis. En su primera entrevista como ministro, Catalán aseguró que busca solucionar los temas que tienen solución inmediata y que habla “todos los días con los gobernadores”. (Agencia OPI Santa Cruz)