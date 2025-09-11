El Supremo Tribunal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión

- Publicidad -

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a una pena de 27 años y tres meses de prisión en el proceso penal por el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva. La decisión fue tomada por una mayoría de cuatro votos contra uno, en un juicio que también incluyó la condena de otros siete acusados por su participación en un plan para socavar las instituciones republicanas tras las elecciones de 2022.

Tras tres días de deliberaciones, el tribunal encontró al exmandatario culpable de los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio catalogado. La acusación se fundamentó en un plan sistemático de ataque a las instituciones con el objetivo de impedir la alternancia en el poder.

Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin. Este último, quien preside el panel, afirmó que “las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado Democrático de Derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas“. Por su parte, la ministra Lúcia sostuvo que existen “pruebas contundentes” de la participación de Bolsonaro en una “empresa criminal“, y calificó los actos golpistas del 8 de enero del 2023 como un hecho que “no fue un acontecimiento banal, después de un almuerzo dominical“.

El único voto en disidencia fue el del juez Luiz Fux, quien se pronunció por la absolución de Bolsonaro y otros cinco de sus aliados. No obstante, Fux sí votó por condenar al general Braga Netto y a Mauro Cid por el delito de abolición del Estado Democrático de Derecho. En la misma causa, el diputado federal en funciones Alexandre Ramagem recibió una condena parcial por solo tres de los cinco delitos imputados, debido a su fuero parlamentario.

Durante su argumentación, la jueza Cármen Lúcia destacó una particularidad del proceso: la ley que definió los crímenes contra la democracia y que fue utilizada para fundamentar la acusación, había sido sancionada por el propio Bolsonaro durante su presidencia. “No solo la ley es legítima, sino que no se puede decir que se desconociera que intentaron socavar la democracia. Cuatro de los ocho acusados ​​son precisamente los autores materiales, los autores del autógrafo“, sentenció la magistrada. (Agencia OPI Santa Cruz)