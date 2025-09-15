Buscan aliviar a deudores impositivos con una nueva moratoria en Tierra del Fuego

- Publicidad -

El Gobierno provincial se encuentra ultimando los detalles de un proyecto de ley para implementar una nueva moratoria fiscal, que buscará facilitar la regularización de deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de agosto de 2025. La iniciativa, que será gestionada por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), será enviada a la Legislatura provincial en los próximos días para su tratamiento.

La medida forma parte de un paquete más amplio con el que el Ejecutivo fueguino busca dar respuesta a los sectores productivos y comerciales afectados por el contexto económico nacional. El objetivo es dual: por un lado, mejorar los niveles de recaudación y, por otro, aliviar la carga financiera de personas físicas y jurídicas con dificultades para cumplir sus obligaciones.

El proyecto establece importantes beneficios en la reducción de intereses resarcitorios y punitorios, con condiciones diferenciadas según el tamaño del contribuyente. Los pequeños contribuyentes serán los más beneficiados, ya que podrán acceder a planes de hasta 60 cuotas y, en caso de optar por el pago al contado, se les condonará el 100% de los intereses adeudados.

- Publicidad -

Para los grandes contribuyentes, el plan ofrecerá la posibilidad de financiar sus deudas en hasta 36 cuotas, con una quita del 50% de los intereses si eligen pagar al contado. En ambos casos, los descuentos serán proporcionales si se opta por un plan de pagos. Una vez que la ley sea sancionada, los interesados dispondrán de un plazo de 60 días para adherirse al régimen. (Agencia OPI Santa Cruz)