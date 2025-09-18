Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente por el equilibrio fiscal

- Publicidad -

En un clima de máxima tensión política y en medio de presiones económicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura acusación contra el Congreso Nacional, asegurando que con su accionar “quiere voltear al Presidente”. La declaración del funcionario se produjo ante la inminencia de un nuevo rechazo a un veto presidencial, y en un contexto donde el Banco Central se vio forzado a vender divisas para contener el valor del dólar, que alcanzó el techo de la banda cambiaria.

A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Congreso insistirá en romper el equilibrio fiscal. “Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Caputo de manera contundente. El ministro enmarcó estas acciones legislativas, que se suman al rechazo de los vetos a las leyes de financiamiento de universidades y de salud ocurrido en la jornada de ayer, como un intento de la clase política por recuperar sus intereses. “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”, sentenció.

Mientras la atención del ministro se centra en la disputa política con el poder legislativo, los indicadores económicos reflejan un escenario complejo que requirió la intervención directa de la autoridad monetaria. En su mensaje, Caputo también dirigió un llamado a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, concluyó el jefe de la cartera económica, vinculando la disputa de poder actual con la futura compulsa electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)