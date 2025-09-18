Masiva protesta en Londres contra la visita de Estado de Donald Trump

- Publicidad -

Miles de manifestantes marcharon por el centro de Londres en una masiva protesta contra la segunda visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, al Reino Unido, mientras el mandatario era agasajado por la familia real en el Castillo de Windsor. La manifestación, organizada por el grupo “Stop Trump Coalition”, congregó a unas 5.000 personas según estimaciones de la Policía Metropolitana, que desplegó más de 1.600 agentes para el evento.

Los participantes recorrieron el trayecto desde Portland Place hasta la Plaza del Parlamento portando pancartas con críticas a las políticas de Estados Unidos en materia de inmigración, la situación en Gaza y el cambio climático. Una ciudadana estadounidense identificada como Amanda afirmó haber viajado desde Los Ángeles solo para sumarse a la protesta, expresando su preocupación por el rumbo que están tomando su país y el mundo. La movilización principal de este miércoles fue precedida por una protesta de menor envergadura en Windsor la noche del martes, antes de la llegada de Trump.

En un marcado contraste con el descontento en las calles, el Gobierno británico aprovechó la visita para anunciar un acuerdo tecnológico multimillonario con Estados Unidos, destinado a impulsar áreas como la inteligencia artificial, la informática cuántica y la energía nuclear. Como parte de este pacto, se informó que la empresa Google abrirá un centro de datos en Waltham Cross, Hertfordshire. Sin embargo, esta noticia también generó críticas a nivel local. Philip Threlfall, un residente de la zona, declaró a la agencia de noticias Xinhua que la construcción de la instalación es “inevitable” pero será “algo malo para todos”, ya que consumirá energía y afectará los humedales de la región.

La agenda oficial del presidente estadounidense continuará este jueves, último día de su visita, con una reunión bilateral programada con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Chequers, la residencia de campo del primer ministro, según informó el Palacio de Buckingham. (Agencia OPI Santa Cruz)