Números oficiales. Plata hay pero no se traduce en beneficio a la gente, los trabajadores, infraestructura y salarios

De acuerdo a los datos oficiales relacionado con los fondos que han recibido y reciben mes a mes los municipios de la provincia, en cuyo caso con una permanente queja de los intendentes, que direccionan las responsabilidad de sus limitaciones presupuestarias a la baja de coparticipación provincial.

Coparticipación Mes de Agosto del 2025. Se destacan entre otros Municipios:

Río Gallegos $ 5.756.610.242,05 Caleta Olivia $ 2.847.419.876,19 Río Turbio $ 838.682.972,64 28 de Noviembre $ 731.282.781,36

Acumulado en 8 meses

Asimismo las Coparticipaciones Acumuladas entre Enero/Agosto (8 meses) 2025, arroja un promedio Mensual en estos 8 (ocho) meses que resultan los siguientes montos (promedios) percibidos:

Río Gallegos $ 5.287.041.554,12 Caleta Olivia $ 2.621.404.856,62 Río Turbio $ 770.454.981,86 28 de Noviembre $ 671.631.793,43

Total en ocho meses

Es de destacar que en estos 8 (ocho) meses del 2025, los municipios recibieron un total de fondos cuyos totales surgen del cuadro general, del cual extraemos datos de cuatro municipios:

Río Gallegos $ 42.296.332.443,01 Caleta Olivia $ 20.921.238.853,08 Río Turbio $ 6.163.639.998,01 28 de Noviembre $ 5.373.054.345,05

De estos números de coparticipaciones acumuladas en los municipios de referencia, surgen los promedios mensuales de estos 8 meses del 2025, que permite visibilizar los fondos que han ingresado a cada municipio y en algunos casos contrastan con el discurso de aquellos intendentes que para negar actualizaciones salariales u obras, sostienen la falta de recursos.

Primer semestre

Ahora y en base a nuestro informes anteriores vamos a destacar cuánto recibió cada municipio en los primeros 6 meses del año y de allí resulta la diferencia del crecimiento de coparticipación en los últimos 2 meses del año.

Río Gallegos: de acuerdo al primer semestre recibió $ 31.321.816.105,43 millones de pesos. Al cabo de los 8 meses de este año acumuló $ 42.296.332.443,01, es decir que el último bimestre recibió más de 11 mil millones de pesos.

Números oficiales. Plata hay pero no se traduce en beneficio a la gente, los trabajadores, infraestructura y salarios

Caleta Olivia: durante el primer semestre Caleta recibió $ 15.492.860.925,76 millones de pesos. Al cabo de 8 meses de este año acumuló $ 20.921.238.853,08, es decir que el último bimestre, recibió más de cinco mil millones de pesos.

Rio Turbio: de acuerdo con la planilla del Primer Semestre 2025 recibió: $ 4.564.376.801,78 millones de pesos. Al cabo de 8 meses de este año el acumulado es de $ $ 6.163.639.998,01, por lo tanto el último bimestre esa intendencia recibió un monto superior a los dos mil cien millones de pesos.

28 de Noviembre: de acuerdo con la planilla del Primer Semestre 2025 recibió $ 3.978.922.295,14 millones de pesos. Al cabo de 8 meses de corriente años el acumulado es de $ $ 5.373.054.345,05, con lo cual el último bimestre del año los ingresos al municipio fueron superiores a los mil cuatrocientos millones de pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)