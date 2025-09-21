Echaron de la administración pública a una ex ministra de Chubut condenada por corrupción

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres firmó un decreto por el cual exoneró de la administración pública a la exministra de Familia y Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, condenada por corrupción en la causa judicial conocida como “Ñoquis Calientes”.

Torres indicó que “no solo es un acto de justicia, sino una deuda saldada con todos los chubutenses” y consideró que la decisión se basa en la Ley de Ficha Limpia aprobada por la Legislatura provincial.

El decreto firmado también por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, establece la expulsión “de conformidad con lo normado por el artículo 17 inciso g) del Convenio Colectivo de Salud —homologado por Resolución N° 164/2013 de la Secretaría de Trabajo— y por los artículos 51 incisos 1° y 2° de la Ley I N° 74”, a partir de lo concluido por el sumario administrativo ordenado mediante Resolución XXI N° 19/25-AGG.

El gobernador recordó que “dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado“.

Torres Otarola fue condena a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por haber sido hallada autora de los delitos de defraudación a la Administración Pública y exacciones ilegales, en una investigación que comprobó la contratación irregular de empleados para cumplir tareas por fuera de la administración provincial, percibiendo haberes del Estado. La Justicia determinó que estas maniobras constituyeron una defraudación contra el erario público. (Agencia OPI Chubut)