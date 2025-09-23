Incluyen a los hijos de la ex presidenta en el proceso de decomiso de 20 propiedades en Santa Cruz

- Publicidad -

En una nueva etapa de la ejecución de la sentencia por la Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 ha resuelto consultar formalmente a Máximo y Florencia Kirchner sobre el listado de bienes a decomisar de su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, debido a que muchas de estas propiedades les fueron cedidas por ella. La decisión de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu implica dar vista a las defensas de todos los condenados y, de manera específica, a los hijos de la ex mandataria para que se pronuncien sobre un primer listado de activos embargables, muchos de ellos ubicados en Santa Cruz.

Con esta medida, el Tribunal rechazó un planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado avanzar directamente con el decomiso sin consultas previas, argumentando que se trata de una condena firme y ejecutable. Sin embargo, los jueces consideraron que apartarse de garantías procesales como dar vista a las defensas “podría generar la invalidez de lo actuado, afectar garantías constitucionales, y poner en riesgo la realización del derecho sustantivo”. En su resolución, el tribunal también cuestionó a la fiscalía por presentar escritos con “diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.

El objetivo del decomiso es recuperar una suma que asciende a 684.990.350.137,86 de pesos entre todos los condenados por la trama de adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. La fiscalía ya ha elaborado un listado preliminar de bienes que incluye 20 propiedades de la ex presidenta en Santa Cruz, además de una casa en El Calafate y otros 32 bienes a nombre de Báez.

Ahora, tanto las defensas de Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta, como las del resto de los sentenciados, entre ellos Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López, podrán opinar sobre este listado antes de que se proceda con la ejecución del decomiso. (Agencia OPI Santa Cruz)