Tras una fuerte polémica y el apoyo de Hollywood ABC levanta la suspensión a Jimmy Kimmel

El popular programa nocturno estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” regresará a la pantalla de la cadena ABC este martes, casi una semana después de que su producción fuera suspendida a raíz de los comentarios de su presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La decisión de levantar la suspensión fue informada por The Walt Disney Company, empresa matriz de la cadena, y se produce tras un fuerte rechazo de la comunidad de Hollywood a la medida inicial.

La controversia se desató por el monólogo de Kimmel del pasado 15 de septiembre, en el que sugirió que el sospechoso del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, podría ser un republicano partidario de Donald Trump. “La pandilla MAGA (está) tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político”, afirmó el presentador. A raíz de estas declaraciones, Disney decidió suspender el programa para, según un comunicado, “evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento de mucha emoción para nuestro país”.

Si bien la suspensión fue rápidamente elogiada por la administración del presidente Trump, generó un amplio rechazo entre estrellas y sindicatos de la industria del entretenimiento. En una contundente muestra de apoyo, más de 400 celebridades, entre las que se incluyen figuras como Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en defensa de Kimmel.

Tras días de intensa presión pública y negociaciones internas, la empresa comunicó el regreso del show. “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, llegamos a la decisión de que el programa vuelva el martes”, concluyó el comunicado de Disney, poniendo fin a una de las polémicas más resonantes de la televisión estadounidense en el último tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)