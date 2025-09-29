Claudio Vidal ausente en la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas en Chubut

- Publicidad -

Los principales gobernadores del espacio “Provincias Unidas” se reunirán mañana en Puerto Madryn para un acto de campaña clave, en un encuentro que contará con la notable ausencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Mientras que el anfitrión Ignacio Torres (Chubut) recibirá a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), se informó que Vidal no será de la partida por razones de agenda.

El evento de este nuevo espacio de centro federal busca consolidar su armado de cara a las próximas elecciones y contará con la presencia del ex gobernador de Córdoba y actual primer candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti.

La agenda oficial de la comitiva en Chubut comenzará a las 10 de la mañana con una visita a la planta de aluminio ALUAR. Posteriormente, a las 11:30, se llevará a cabo el acto central en el Hotel Rayentray, que incluirá una conferencia de prensa con transmisión en vivo. La jornada concluirá con un almuerzo de camaradería entre los mandatarios.

Este encuentro en la Patagonia es el tercer hito de una campaña que se lanzó formalmente el pasado 12 de septiembre en Río Cuarto, Córdoba, y que tuvo una segunda parada el 24 de septiembre en la provincia de Santa Fe. (Agencia OPI Santa Cruz)