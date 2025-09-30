Milei acusó al kirchnerismo de fascista y defendió a Espert de las denuncias

- Publicidad -

En una extensa entrevista televisiva brindada este martes, el presidente Javier Milei se refirió a las protestas en su contra en Tierra del Fuego, calificándolas como una “muestra de intolerancia” y acusó al kirchnerismo de “tener como hábito destrozar” cuando no está en el poder. “Ellos que acusan de fascistas a todo el mundo, los fascistas son ellos”, sentenció el mandatario en diálogo con A24.

En la misma línea, minimizó las graves denuncias que vinculan al diputado de su espacio, José Luis Espert, con el narcotráfico, definiéndolas como “otra operación” mediática y un “chimento de peluquería”. Aunque se le remarcó que se trata de una causa en Estados Unidos, el Presidente se limitó a responder “que avance la Justicia” y atribuyó la acusación a una “metodología” del kirchnerismo para “ensuciar” en período electoral.

En el plano económico, Milei aseguró que sus recientes reuniones en Estados Unidos “abren la posibilidad de un swap por 20.000 millones de dólares” con ese país, además de otras alternativas de financiamiento directo y compra de deuda. Negó rotundamente que le hayan pedido abandonar el swap con China, calificando esa versión como una “operación mediática” y afirmando que el apoyo recibido es de carácter “geopolítico”.

Finalmente, el Presidente confirmó que fue él quien retomó el contacto con el ex presidente Mauricio Macri. “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas”, relató. Afirmó que a partir de ese mensaje “retomamos el diálogo” y que, a pesar de no haberse hablado por un año, “nos llevamos muy bien”. (Agencia OPI Santa Cruz)