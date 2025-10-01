- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Desde hace meses venimos sosteniendo que el carbón que produce YCRT es de mala calidad y fundamentalmente, hemos dado las explicaciones técnicas y mostrado fotos de los daños que produjo su utilización en las calderas de la Usina de 21 Mw de Río Turbio, que salió de servicio por rotura al usar un carbón con la granulometría inadecuada lo cual produjo la detención de la usina, hasta hoy.

La salida de servicio se produjo el 9 de septiembre 2025 producto de un incidente en la unidad N°1 Ansaldo (generador de vapor) de la central de 21 Mw, debido al uso de carbón de muy baja granulometría.

Nuestra investigación fue negada enfáticamente por la Intervención y las voces multiplicadoras que tiene el gobierno y la gestión de YCRT, gracias a los buenos oficios de la prensa paga. Sin embargo, en nuestro segundo informe, transcribimos el informe redactado y firmado por el señor Rafael Quipildor (LP23248) Jefe de Turno de la Central Termoeléctrica e ingresado a YCRT a las 10:24 hs del día 10 de septiembre 2025. En el item “Análisis de Causas”, el informe refiere: “Uso de carbón fino destinado a lecho fluidizado (CTRT240 MW) en caldera de emparrillado metálico (CTRT21 MW)”, lo cual acompañamos con fotos del estado en el cual quedó el sistema.

Ahora la Planta Depuradora

La Planta Depuradora de carbón, es un elemento crucial del proceso, al purificar el carbón extraído, separando el material fino del grueso y eliminando impurezas como el estéril. Este proceso mejora la calidad del carbón, lo clasifica por tamaño para diferentes usos (energía, doméstico, etc.) y aumenta su valor comercial al separar el carbón utilizable de los materiales no deseados. Esto en YCRT, está fallando.

La baja calidad del carbón que extrae YCRT impacta en la usina de 21 Mw pero también en todo el sistema de tratamiento previo como la Planta Depuradora

Lo que ocurre desde hace tiempo en la planta de YCRT es que los circuitos se encuentran contaminados con magnetita un mineral de óxido de hierro utilizado en la planta para separar el carbón de la escoria, también se obstruyen cañerías y bombas lo cual obliga a desarmar las bridas y limpiarlas permanentemente por parte del personal técnico, lo cual genera a otro problema como la importante contaminación que se produce en la playa de operaciones.

Todo el sistema afectado

La falta de recursos, inversiones, actualización técnica, mantenimiento y control efectivo de los sistemas, tanto de depuración como en el uso diario en las calderas, son los motivos fundamentales por los cuales la usina ha salido de servicio y la planta depuradora se está dañando a pesar de los esfuerzos permanentes del personal, por limpiar, mantener en servicio y colaborar con el funcionamiento del sistema.

“El problema del carbón depurado de este tipo produce problemas en el sistema de la planta y al quemar en la usina, un carbón de baja granulometría como éste – le dijo a OPI una fuente que trabaja en la planta – genera muchas partículas, no funcionan bien los precipitadores o recicladores de cenizas y su posterior reinyección de las mismas al hogar de la caldera para quemar esas partículas. Al no funcionar eso, junto con los gases de combustión que succiona el VTI ( ventilador Tiro Inducido), esas partículas de cenizas a alta velocidad se “comen” los alabes del rotor impulsor y producen los mismos efectos que la arena cuando se la utiliza a alta velocidades para pulir un metal y cuando la salida de gases a la atmósfera en menor a 35 grados se produce la formación de ácido sulfúrico en la base de la chimenea; esto ocurrió en la usina por el uso del carbón inadecuado que también afecta el proceso previo de depuración en la planta por ser de grano muy fino, que no es adecuado para operaciones con este tipo de sistemas y calderas”, concluyó nuestra fuente.

Últimamente el delegado de ATE en YCRT Roy Staning dijo públicamente en medios provinciales “(en YCRT) No hay inversión en herramientas, en maquinaria ni en insumos; se hace todo muy cuesta arriba”. Este es el desencadenante de todos los problemas en el yacimiento, cuestión que la Intervención intenta tapar mediante un discurso positivo o el silencio de los medios que ignoran la realidad, tratando de esconder las falencias y disimular los problemas que realmente existen dentro de la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)