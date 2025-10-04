Vidal anunció que buscarán restituir a la Justicia al ex procurador Eduardo Sosa

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció este viernes que el Poder Ejecutivo acompañará e impulsará la sanción de un proyecto de ley impulsado por el diputado Pedro Luxen para restituir al ex procurador de Justicia, Eduardo Sosa al Poder Judicial de Santa Cruz.

Además, se adelantó que se convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 6 de octubre.

Sosa ocupaba el cargo de Procurador General cuando fue removido por el gobierno de Néstor Kirchner en 1995, cuando mediante una ley aprobada por el kirchnerismo se desdobló el cargo en dos figuras: Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y la Defensoría de Pobres, Ausentes e Incapaces.

- Publicidad -

Esa medida desplazó a Sosa quien inició un largo y peleado camino judicial hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le indicó al gobernador Daniel Peralta en 2009 que debía reponerlo en su cargo, medida que se incumplió reiteradamente por parte del Poder Ejecutivo.

Ahora en medio de un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del Estado, Vidal convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 6 de octubre a las 14.00 horas.

En el temario se incorporará el tratamiento de dos ternas, cuyos pliegos estaban en revisión, para la elección de dos vocales más para ampliar el Tribunal Superior de Justicia.

Vidal informó la decisión de “restituir a Eduardo Sosa es un acto de Justicia. 30 años después vamos a cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.

El gobernador sostuvo que “hace treinta años, en 1995, el entonces gobernador Néstor Kirchner tomó la decisión de remover al procurador Eduardo Sosa. Esa decisión marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz. Fue el inicio de una etapa donde el poder político se metió en la justicia y la convirtió en una herramienta partidaria”.

“Hoy decidimos dar un paso distinto al presentar un proyecto de ley a través del diputado Pedro Luxen, para restituir al doctor Sosa en el cargo que le fue quitado injustamente”, añadió.

Vidal afirmó que “no lo hacemos por revancha, ni por mirar al pasado. Lo hacemos porque creemos que sin justicia independiente no hay democracia verdadera, y porque Santa Cruz necesita recuperar valores que hace tiempo se perdieron y que hoy nuestra justicia no quiere, ni le interesa recuperar”.

“Queremos una provincia con libertad, donde nadie tenga que responder a un partido, a un apellido o a una orden política. Donde la justicia sea justicia para nuestro pueblo y no para quienes buscan impunidad eterna” aseguro el mandatario provincial.

Y finalizó diciendo que “reparar esta injusticia es también empezar a reparar una parte de nuestra querida Santa Cruz”. (Agencia OPI Santa Cruz)