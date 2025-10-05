El Papa León XIV expresó su profundo dolor por Gaza y pidió un alto al fuego

- Publicidad -

El papa León XIV expresó este domingo su profundo dolor por la situación en Gaza y realizó un enérgico llamado a la paz, instando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en las negociaciones para poner fin al conflicto. El mensaje fue emitido desde la Plaza de San Pedro, al término de la santa misa celebrada por el Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero y previo al rezo del Ángelus.

“Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza”, manifestó el Sumo Pontífice, quien exhortó a las partes responsables a “comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes”. Pese al dramatismo de la situación, León XIV reconoció que “se están dando algunos pasos significativos en las negociaciones de paz”, y expresó su esperanza de que “pronto puedan dar los frutos deseados”, invitando a los fieles a unirse en oración por una paz justa y duradera.

Además de la crisis en Oriente Medio, el Obispo de Roma manifestó su cercanía al pueblo filipino por el fuerte terremoto que afectó al país el pasado 30 de septiembre. En el marco del jubileo, dedicó también unas palabras a los migrantes y misioneros, reiterando que “en primer lugar, siempre, la dignidad humana” y que “nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado”.

- Publicidad -

El Papa también se refirió al resurgimiento del antisemitismo en el mundo, aludiendo de forma particular al reciente atentado contra una sinagoga en Mánchester. “No podemos permanecer indiferentes ante el odio”, advirtió, pidiendo a los creyentes que sean “constructores de fraternidad y de esperanza”. Finalmente, concluyó su mensaje agradeciendo a los niños de todo el mundo que se han comprometido a rezar por la paz. (Agencia OPI Santa Cruz)