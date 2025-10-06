Un informe revela la profunda crisis habitacional que afecta a millones de argentinos

- Publicidad -

En nuestro país, una de cada tres familias reside en una vivienda inadecuada, una realidad que expone una profunda crisis habitacional a nivel nacional, según concluye un informe elaborado por un conjunto de organizaciones sociales. El trabajo, realizado por Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina, subraya que las consecuencias de este déficit incluyen viviendas precarias, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad segura, y una vulneración constante de los derechos humanos.

El análisis detalla con cifras oficiales la magnitud del problema: más de cinco millones de personas viven en barrios populares, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP); seis millones de personas no tienen baño en sus hogares, de acuerdo al último Censo Nacional; y más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, según datos del Indec. Las organizaciones alertaron que esta situación impacta directamente en la salud, la educación, la seguridad y las oportunidades de desarrollo de millones de argentinos.

El informe también define las condiciones que debe cumplir una vivienda para ser considerada adecuada, entre ellas la seguridad de la tenencia para evitar desalojos arbitrarios; la disponibilidad de servicios esenciales como agua, saneamiento y energía; la habitabilidad en términos de seguridad estructural y espacio suficiente; la accesibilidad para personas con discapacidad o adultos mayores; y una ubicación que no esté en zonas peligrosas y que permita el acceso a empleo, salud y educación.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, y con el objetivo de visibilizar esta emergencia, las organizaciones sociales lanzaron “Conectando Hábitat“, una plataforma digital que pone el foco en las historias de vida detrás de las estadísticas. La iniciativa utiliza personajes dramatizados, construidos en base a testimonios reales recogidos en los barrios y animados mediante inteligencia artificial, para representar los problemas habitacionales que enfrentan las familias y cómo estos repercuten en su día a día. (Agencia OPI Santa Cruz)