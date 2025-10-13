El Gobierno celebró la liberación de los 20 rehenes prisioneros en Gaza

- Publicidad -

El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, celebró la liberación de 20 rehenes que se encontraban prisioneros en Gaza, entre los cuales se encuentran tres ciudadanos argentinos. Estas personas recuperaron su libertad después de permanecer 700 días detenidos. En el mismo texto, la administración destacó la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el artífice de este hito en camino hacia la paz en Medio Oriente”.

El Poder Ejecutivo resaltó la historia particular de los tres argentinos liberados, Ariel Cunio, David Cunio y Eitan Horn, y señaló que el presidente Javier Milei “rinde honor a valentía y resiliencia de los rehenes”. El comunicado detalló las circunstancias del secuestro de cada uno, indicando que David Cunio fue capturado en el kibutz Nir Or junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, quienes habían sido liberadas en noviembre del año pasado. Ariel Cunio fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, liberada en febrero del corriente año, mientras que Eitan Horn fue capturado con su hermano Iair, quien también recuperó su libertad en febrero.

En la comunicación oficial, se remarcó el logro de estas personas y sus familias al “sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado”. El Gobierno afirmó que durante los dos años de privación de su libertad fueron “torturados y expuestos a las condiciones más extremas”. Asimismo, se indicó que, a pesar de las circunstancias, los rehenes se mantuvieron firmes “en medio del horror” y resistieron “el miedo y la crueldad”, demostrando una “entereza” que se constituye como un “símbolo de esperanza y fe en la vida”.

- Publicidad -

Para concluir, el comunicado oficial subraya que el sufrimiento de las víctimas, tanto de las que sobrevivieron como de las que no, debe ser un impulso para un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región. La República Argentina manifestó su celebración por el acuerdo alcanzado entre las partes tras dos años, el cual tiene como objetivo pacificar la Franja de Gaza. (Agencia OPI Santa Cruz)