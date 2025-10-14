Israel presiona y Hamas entrega más cuerpos de rehenes fallecidos

- Publicidad -

Las fuerzas israelíes confirmaron haber recibido los cuerpos de cuatro rehenes más que se encontraban en Gaza, luego de que Hamas los entregara al Comité Internacional de la Cruz Roja durante la noche del martes. La transferencia se llevó a cabo en el marco de un frágil alto el fuego de cinco días, enturbiado por acusaciones mutuas de violación y por la decisión de Israel de incrementar la presión sobre el grupo palestino. Este evento sigue a una entrega similar ocurrida el lunes, cuando Hamas devolvió los cuerpos de otros cuatro rehenes junto a 20 cautivos con vida, como parte de un acuerdo por el cual Israel liberó a aproximadamente 2.000 detenidos y prisioneros palestinos.

El ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet informaron en un comunicado conjunto que, según la información recibida, vehículos de la Cruz Roja se dirigían a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para tomar custodia de los ataúdes. Previamente, Hamas había comunicado a los mediadores su intención de realizar el traslado. Un alto funcionario de Hamas declaró a la agencia Xinhua que el movimiento planeaba movilizar los cuatro cadáveres a las 22:00 hora local, añadiendo que se estaban realizando “intensos esfuerzos” para localizar más cuerpos, un proceso complicado por la extensa destrucción en la zona que dificulta las operaciones de búsqueda.

La entrega se produjo después de que Israel decidiera detener la reapertura del cruce de Rafah, un punto de acceso clave para la ayuda humanitaria desde Egipto, y restringiera aún más los suministros a Gaza. Funcionarios israelíes afirmaron que estas medidas tenían como objetivo presionar a Hamas para que liberara los 24 cadáveres que, según su recuento, aún permanecen en el territorio tras la devolución de cuatro el día anterior. Las autoridades de Israel han exigido que todos los cuerpos restantes sean devueltos.

La situación se mantiene en un punto crítico mientras Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper las condiciones del cese al fuego. Las tensiones se agravaron tras el asesinato de al menos seis personas en Gaza por disparos israelíes y la postura de Hamas de no haber devuelto aún todos los cadáveres de los rehenes que permanecen en su poder, lo que pone en riesgo la continuidad del acuerdo y la precaria estabilidad en la región. (Agencia OPI Santa Cruz)