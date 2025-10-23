Ante la falta de precipitaciones esperan un verano con alto riesgo de incendios

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Provincial de Manejo del Fuego junto a diversos organismos nacionales y del municipio de Esquel analizaron el escenario de riesgo de incendios con vista en la temporada de verano y con el antecedente de las bajas precipitaciones registradas en el invierno y la primavera.

La reunión interinstitucional busca analizar las perspectivas y coordinar estrategias frente a la próxima temporada de incendios forestales 2025/2026.

El director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Abel Nievas valoró la posibilidad de articular entre diferentes organismos y sostuvo que “anualmente logramos una efectividad en el recurso de tenerlo en tiempo y forma y esto es importante para afrontar los grandes eventos”.

- Publicidad -

Ante el panorama complejo por la falta de precipitaciones el referente de meteorología del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Ezequiel Marcuzzi advirtió que “las recientes lluvias de primavera ayudan a mantener el peligro bajo en el corto plazo, pero también generan un crecimiento de pastizales que en verano pueden transformarse en combustible fino para los incendios”.

Marcuzzi sostuvo que “el gran problema fue la falta de lluvias y nevadas durante el invierno, lo que va a repercutir en el estrés hídrico de la vegetación en verano. Las precipitaciones actuales son positivas, pero a mediano plazo pueden predisponer un escenario complejo”.

A ello se suma un panorama donde se esperan temperaturas elevadas por encima de lo normal y la posibilidad de tormentas eléctricas cuyo “panorama es similar en gran parte de la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén, con déficits de agua acumulados durante el invierno”. (Agencia OPI Chubut)