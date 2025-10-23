El Gobierno revisará 83 pases diplomáticos firmados por Werthein

- Publicidad -

El ex canciller Gerardo Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados el día lunes, apenas dos días antes de anunciarle al presidente Javier Milei que renunciaba al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión de Werthein implica un costo fiscal estimado en unos US$2 millones, según cálculos de fuentes diplomáticas que fueron citadas por La Nación.

En la previa a su dimisión, el ahora ex canciller autorizó que 29 diplomáticos que ya trabajan en el exterior cambien de destino. De forma paralela, Werthein dio el aval para que el resto de los funcionarios designados, que completan el total de 83, se trasladen desde Buenos Aires hacia distintas ciudades del mundo.

La ejecución de esos viajes desde el país hacia los consultados o embajadas fue programada para realizarse entre los meses de enero y abril del año próximo. Debido a la cercanía de las firmas con la salida del ministro, el Gobierno del presidente Javier Milei ya dejó trascender que todas estas designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.

La renuncia de Gerardo Werthein al Ministerio de Relaciones Exteriores obligó al Gobierno a buscar un reemplazo, aunque la salida del ahora ex funcionario era uno de los movimientos que el propio Presidente ya analizaba. Se espera que los nombres del nuevo canciller y del resto de los ministros que ingresarán al Gabinete sean anunciados después de las elecciones del domingo. (Agencia OPI Santa Cruz)