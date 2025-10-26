Fiscalías incorporan nuevo sistema de consultas sobre pedidos de secuestros de vehículos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal de Chubut incorporó un nuevo sistema de rastreo y consultas sobre pedidos de secuestros y prohibición de circulación de vehículos en todo el territorio provincial con el acceso a datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA).

La consulta de estado de los vehículos se efectúa de manera online y en pocos segundos a través de la plataforma COIRON, el sistema de investigación online que utiliza las Fiscalías de Chubut.

Esta herramienta permitirá “fortalecer la capacidad de respuesta, ya que la aplicación permite verificar en pocos segundos el estado de dominio de un vehículo, ingresando únicamente el número de patente”, se informó oficialmente.

- Publicidad -

De esta manera, el sistema informa “si un auto o moto tiene un pedido de secuestro, prohibición de circular o cualquier otra medida vigente, además de detallar las circunstancias que dieron origen a esa restricción”.

Este acceso agilizará las investigaciones penales vinculadas a hechos como robos, estafas o delitos contra la propiedad y permitirá dar mayor precisión en la trazabilidad y localización de bienes registrables. (Agencia OPI Chubut)