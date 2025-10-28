ADOSAC resolvió paro de 72 horas y pide la renuncia de la presidenta del CPE

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un nuevo paro de 72 horas desde el miércoles 29 al viernes 31 de octubre en reclamo de mejoras salariales, laborales y la reapertura de las paritarias.

Entre los reclamos pidieron la renuncia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido a quien responsabilizan de “agravar el conflicto durante el ciclo lectivo”.

ADOSAC señaló que hay una “profunda preocupación por la amenaza de caída de puestos laborales docentes, la necesidad imperiosa de un aumento salarial y la exigencia de una reunión paritaria urgente que aborde estos temas con la seriedad que merecen”.

En un comunicado afirman que la conducción del organismo educativo puso “obstáculos que impiden avanzar en las soluciones que necesita el sistema educativo” y señalan que hay una “falta de voluntad política para establecer un diálogo serio y constructivo con los trabajadores de la educación”. (Agencia OPI Santa Cruz)