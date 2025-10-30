Privados estiman inflación de octubre por encima del 2.1% de septiembre

- Publicidad -

La inflación de octubre registraría una leve aceleración en comparación con el 2,1% oficial de septiembre, según relevamientos de consultoras privadas que sitúan la variación por encima de esa cifra. El consenso de los analistas identifica al rubro de alimentos y bebidas como el principal motor del repunte, sumado al impacto del recalentamiento del dólar sobre costos y precios generales. Estas proyecciones privadas contrastan con las estimaciones del banco central y ponen en tensión el discurso oficial sobre la desaceleración de precios.

El rango de proyecciones de las consultoras es amplio. LCG estima una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En el rango superior, Econviews y Libertad y Progreso proyectan variaciones entre el 2,4% y el 2,8%. Con pronósticos más moderados, la consultora Analytica proyectó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%. En las estimaciones más bajas se ubicaron PxQ, con un 1,9%, y C&T Asesores Económicos, que informó un relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) estable cerca del 2% a mediados de mes.

El detalle de los relevamientos privados señala la fuerte incidencia de la canasta alimentaria. La medición de LCG destacó que el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre. En línea, la consultora Equilibra reconoció una “aceleración en los alimentos no estacionales”, con un foco especial en el precio de las carnes, e identificó subrubros afectados por subas pronunciadas como lácteos, huevos y panificados. A esta presión se sumó el impacto de precios regulados, donde se destacaron los aumentos en el transporte público, como colectivos y subtes en el AMBA.

Esta nueva aceleración de precios desafía la narrativa de la “inflación en retirada” y pone en tensión el discurso del gobierno. El mensaje oficial se centró en que la inflación tiene “fecha de defunción”, proyectada para mediados del año próximo, aludiendo a la inercia como causa de las variaciones actuales. De hecho, las propias proyecciones del banco central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), situaron la inflación de octubre en un rango más bajo, cerca del 2%. La suba detectada por las consultoras en rubros sensibles genera preocupación sobre el impacto en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

En un informe separado, la encuesta de Expectativa de Inflación que publica la Universidad Di Tella (UTDT) reveló que se espera un alza de 3,96% para octubre. “En octubre, la expectativa mensual se ubicó en 3,96% en promedio, mientras que la mediana fue de 3%. En comparación con septiembre -cuando los valores fueron de 3,84% y 3%, respectivamente- se observa un leve aumento en el promedio, con la mediana estable”, dijo la UTDT. El informe, realizado entre el 1 y el 14 de octubre, señaló que la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37%, una baja de 0,6 puntos porcentuales respecto a septiembre. El dato oficial del Indec se conocerá el miércoles 12 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)