CGT advierte que peleará en la justicia y en la calle

El recientemente ratificado cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, aseguró que la central sindical enfrenta “un momento decisivo” y acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar una “flexibilización laboral” dictada por la “embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario”. El dirigente camionero calificó al gobierno de “cipayo” y advirtió: “Tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo debemos unirnos, porque si no estamos todos juntos, nos llevan puestos”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Argüello calificó la gestión de Milei como “un desastre” y la acusó de “atacar la salud, a los discapacitados y a los jubilados”. Su principal preocupación se centra en la reforma laboral, la cual, según afirmó, busca “flexibilizar las condiciones de trabajo, extender las jornadas y eliminar las horas extras”.

“Esto no es una modernización, es una flexibilización laboral impulsada por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Lo que quieren es trabajadores sin derechos, totalmente indefensos”, afirmó el dirigente. Argüello también rechazó el argumento de que los costos laborales sean el principal problema de las pymes: “Lo que mata a las pequeñas y medianas empresas son los impuestos, no las indemnizaciones. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que quiebra son las políticas económicas”.

En cuanto al debate interno sobre la renovación sindical, el cosecretario general de la CGT reconoció la necesidad de un recambio generacional pero defendió la experiencia. “No es solo una cuestión de edad, sino de ideas y capacidad para afrontar los momentos difíciles”, planteó, y agregó que “hay muchos jóvenes participando, pero sin perder de vista la defensa de los derechos”.

Argüello insistió en que la central mantiene su disposición al diálogo, aunque aclaró que el gobierno “no escucha”. Por ello, advirtió que la CGT dará “la pelea en todos los frentes: el judicial, el legislativo y, si hace falta, también en la calle”. Consultado sobre la relación histórica con el peronismo, respondió: “Yo soy peronista y lo reivindico porque fue quien más derechos le dio a los trabajadores. Pero el sindicalismo representa a todos los trabajadores, piensen como piensen. Lo que defendemos son los derechos, no un partido político”. (Agencia OPI Santa Cruz)