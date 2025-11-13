El Gobernador Vidal tiene tantos amigos que uno de ellos aparece en la terna para el STJ y también adjudicándose áreas petroleras… puede pasar

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando hablamos y criticamos al gobierno provincial por la falta de cambios institucionales y procedimentales en relación al kirchnerismo quien por 30 años usó al Estado como botín y a la función pública y las licitaciones con fondos públicos como caja siempre en manos de los empresarios amigos y funcionarios, nos estamos refiriendo precisamente al modelo político de Claudio Vidal y Fabián Leguizamón que hacen exactamente lo mismo que los K, pero con mayor descaro, ordinariez y flagrancia.

Recientemente el gobierno provincial presentó en sociedad a las siete compañías que operarán los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge manejadas por Fomicruz y con los cuales el Estado procedió a la firma de los contratos de cesión de las diez áreas hidrocarburíferas que eran explotadas por YPF, hoy manejadas por FOMICRUZ dentro del proceso licitatorio de la Licitación Pública N° 006/2025, y allí se expuso una foto donde están todos los empresarios que se harán cargo de la explotación a partir del 1° de diciembre del 2025.

En esa imagen que reproducimos aparecen 11 personas y el primero de los hombres que se ubica a la derecha del fotograma, vestido con saco azul, pantalón beige, camisa celeste y corbata verde es el abogado Norberto Castelo.

Norberto Castelo está allí como representante de la empresa Brest SA, una de las adjudicatarias de las licitaciones petroleras. Pero el señor Castelo, además, conformó una de las ternas constitutivas como jueces al Superior Tribunal de Justicia que oportunamente el Ejecutivo presentara conformada por: Sergio Acevedo, Norberto Castello y Marcelo Quintero.

Sergio Acevedo, uno de los co-fundadores del SER de Claudio Vidal y actual Vocal del STJ elegido recientemente, posee desde hace muchos años un estudio en calle Pellegrini y San Martín de Pico Truncado, compuesto por los abogados Víctor Martensen y Norberto Castelo, estudio que atiende los asuntos petroleros de zona norte desde hace muchos años.

Todo esto lo adelantamos en un informe realizado el 13 de septiembre 2025 (bajo el título: ¿Hacia dónde va la justicia en Santa Cruz?. Vidal pone en el STJ a sus abogados, los del sindicato de Petroleros, de empresas amigas y en control, a empleados de esas empresas), cuando se hacía la parodia de las presentaciones de las ternas al STJ, donde estaba todo decidido y el propio Acevedo renunciaba a su banca en el Congreso, previo a la elección de la terna, sabiendo de antemano que sería elegido Juez del máximo Tribunal.

Norberto Castelo, socio del Estudio jurídico con el hoy Vocal en el STJ, Sergio Acevedo fue candidato a ese cargo, es abogado del sector petrolero y socio de una empresa a la cual el Estado provincial le acaba de adjudicar un área petrolera.

Sin duda la incompatibilidad de funciones y de intereses no existe en Santa Cruz, al menos si los que juegan son amigos del gobernador Vidal.

A los amigos todo, a los otros, ni los negocios

Norberto Castelo, es el socio de la empresa Brest S.A. a la cual le adjudicaron Pico Truncado – El Cordón. Brest SA es el “refresh” de una empresa preexistente muy conocida en zona norte llamada Mencaps SA, cuya historia está atravesada por los mismos intereses y personajes.

Mencap SA, fue la primera empresa dedicada al saneamiento ambiental de Pico Truncado y fundada por Hugo Rodríguez, en su momento, quien estuvo mencionado como un gran aportante a la campaña de Vidal en el 2023.

El primer contrato millonario a Mencap SA para remediación ambiental en zona norte, se lo dio Julio De Vido desde Planificación. Luego Rodriguez creó Best SA, al frente de la cual puso a su hijo Matías Rodriguez.

Rodriguez, es el actual Síndico nombrado por Claudio Vidal para que represente a la provincia en el Directorio de YPF.

Juan José Alegre, empleado de la empresa Mencap SA, “casualmente” asumió el cargo de Subsecretario de Contralor Ambiental de la provincia en zona norte, con lo cual, es el encargado de certificar a la empresa de Hugo Rodríguez y por ende, los trabajos o daños medioambientales que están haciendo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz con la planta que YPF.

Hoy Mencap es Brest SA; Brest es Norberto Castelo, propuesto al STJ, socio de Sergio Acevedo (hoy Vocal del STJ) y Víctor Martensen, también empresario petrolero y todos son arte y parte en el negocio petrolero de zona norte, que se adjudican áreas, ejercen el control y como si fuera poco, tienen colocado en el más alto nivel de la justicia provincial al abogado-socio que no solo es parte de todo esto, sino que ayudó a crear al partido gobernante.

No hemos encontrado, aún, un solo legislador que haya denunciado esta irregularidad/incompatibilidad ante la justicia o algún abogado particular que proponga revisar las aberrantes contradicciones que surgen de esta situación donde los intereses políticos, económicos y empresarios se cruzan a espaldas de la ética y la transparencia con los recursos del Estado provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)